Як приманюють на військову службу в "ДНР" і ЛНР": скільки отримують найманці

Він повідомив, що базова зарплата російського найманця становить 224 долари або 6164 гривні.

"Перш за все у всіх оголошеннях бійців "ЛДНР" заманюють зарплатами, і вони в цілому стандартні. 16450 рублів - базова зарплата солдата (224 долари або 6164 гривні). До неї можуть йти надбавки до 1500 рублів. Виплата бойових -2% від зарплати за день прирівняний до участі в бойовій обстановці на першій лінії (близько 300 рублів), у другій лінії - 1% в день (близько 150 рублів)", - розповів Бутусов.

Максимальна зарплата найманця становить 9550 гривень на місяць.

"Виходить, піхотинець-контрактник "ДНР" і "ЛНР", ризикуючи головою кожен день в передових траншеях максимально за місяць може отримати 25 500 рублів (9550 гривень або 348 доларів", - повідомив журналіст.

Також Юрій Бутусов для порівняння навів у приклад зарплати українських воїнів. За його словами, максимальний її розмір становить 32 тисячі гривень.

"У той час, як піхотинець-контрактник ЗСУ отримує мінімальну зарплату 10 тисяч гривень (364 долари). При цьому при укладенні першого контракту солдату виплачується одноразова допомога 18160 гривень (660 доларів). А за виконання завдань у першій лінії солдат отримує на фронті додатково 17 тисяч на місяць, плюс 5 тисяч за бездоганну службу. Таким чином більшість солдатів у піхоті при постійній службі на першій лінії отримує 32 тисячі гривень на місяць (1165 доларів)", - зазначив він.

Оголошення про пошук солдатів до лав "ДНР" і "ЛНР" (фото: facebook.com/butusov.yuriy)

У коментарях українці зазначили, що як взагалі можна порівнювати такі речі.