В приложении "Дiя" запустят кабинет пациента с мотивационными пакетами и бонусами

В мобильном приложении "Дiя" запустят электронный кабинет пациента, который заработает осенью, а полным функционалом сервис наделят к концу 2021 года, рассказал глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

Об этом чиновник сообщил на пресс-конференции на форуме "Украина 30. Здоровая Украина".

По словам министра, суть задумки - создание е-кабинета, доступ к которому сможет получить каждый гражданин через смартфон. Функция, в частности, позволит отслеживать проведение полных медицинских осмотров пациентов.

Для людей старше 55 лет их планируют проводить каждые два года

Ляшко отметил, что регулироваться это будет нормативно-правовыми актами Минздрава, а в е-кабинете можно отследить и посмотреть свой график.

Чиновник добавил, что Минздрав вводит "общую ответственность семейного врача и человека".

"Это позволит нам проводить наши скрининговые программы, смотреть, кто их проходит, кто их предлагает - семейный врач или лечащий врач. И человек сможет отслеживать, почему ему не предлагают эти скрининговые программы, почему он раз в два года не проходит обследование на колоректальный рак или скрининг рака молочной железы - это можно будет отслеживать в кабинете пациента", - рассказал Ляшко.

Дополнительно к кабинету пациента Минздрав хочет добавить мотивационные стимулы. В первую очередь - для семейных врачей, у которых большое количество подписанных деклараций. Кроме того, для людей, которые регулярно (ежегодно или раз в 2 года) проходят медицинские осмотры.

"Это могут быть предложены определенные вещи - в спортивные залы, в бассейны, определенные другие мотивационные пакеты, с которыми мы сейчас работаем, чтобы человек был как можно более активным, и как можно дольше оставался здоровым", - сказал министр.

Так, в этому году Минздрав запускает мотивационные стимулы по профилактике инфекционных заболеваний.

"В частности, за процент охвата вакцинацией от кори, краснухи и паротита с 1 сентября будет внедрятся доплата семейным врачам", - добавил Ляшко.

Видео: Ляшко рассказал о запуске кабинета пациента в приложении "Дія"