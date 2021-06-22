В приложении "Дiя" запустят кабинет пациента с мотивационными пакетами и бонусами
В мобильном приложении "Дiя" запустят электронный кабинет пациента, который заработает осенью, а полным функционалом сервис наделят к концу 2021 года, рассказал глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.
Об этом чиновник сообщил на пресс-конференции на форуме "Украина 30. Здоровая Украина".
По словам министра, суть задумки - создание е-кабинета, доступ к которому сможет получить каждый гражданин через смартфон. Функция, в частности, позволит отслеживать проведение полных медицинских осмотров пациентов.
Для людей старше 55 лет их планируют проводить каждые два года
Ляшко отметил, что регулироваться это будет нормативно-правовыми актами Минздрава, а в е-кабинете можно отследить и посмотреть свой график.
Чиновник добавил, что Минздрав вводит "общую ответственность семейного врача и человека".
"Это позволит нам проводить наши скрининговые программы, смотреть, кто их проходит, кто их предлагает - семейный врач или лечащий врач. И человек сможет отслеживать, почему ему не предлагают эти скрининговые программы, почему он раз в два года не проходит обследование на колоректальный рак или скрининг рака молочной железы - это можно будет отслеживать в кабинете пациента", - рассказал Ляшко.
Дополнительно к кабинету пациента Минздрав хочет добавить мотивационные стимулы. В первую очередь - для семейных врачей, у которых большое количество подписанных деклараций. Кроме того, для людей, которые регулярно (ежегодно или раз в 2 года) проходят медицинские осмотры.
"Это могут быть предложены определенные вещи - в спортивные залы, в бассейны, определенные другие мотивационные пакеты, с которыми мы сейчас работаем, чтобы человек был как можно более активным, и как можно дольше оставался здоровым", - сказал министр.
Так, в этому году Минздрав запускает мотивационные стимулы по профилактике инфекционных заболеваний.
"В частности, за процент охвата вакцинацией от кори, краснухи и паротита с 1 сентября будет внедрятся доплата семейным врачам", - добавил Ляшко.
Видео: Ляшко рассказал о запуске кабинета пациента в приложении "Дія"
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине будут полные медицинские обследования каждые 2 года для граждан старше 55 лет, а для некоторых категорий их будут проводить ежегодно.