В приложении "Дия" появилась новая функция: нужно только обновить

В приложении "Дия" появилась новая функция для пользователей. Воспользоваться ею смогут те, у кого смартфон работает на платформе Android.
Об этом сообщили на официальной странице "Дия" в Facebook.
Теперь пользователи смартфонов на платформе Android смогут сделать скриншот в приложении "Дия". Для этого нужно обновить свое приложение до новой версии.
"Похвастайтесь своим фото в паспорте или COVID-сертификатом в "Дие". Пусть весь мир знает, какое классное фото у вас на правах, как быстро сгенерировался COVID-сертификат, какие уведомления приходят о штрафах и так далее", - сообщили разработчики.
Они напомнили о правилах безопасности и посоветовали закрашивать номер своих документов перед публикацией.
"Совет: заботьтесь о безопасности ваших данных. Если вы публикуете, например, паспорт в stories, то не забудьте закрасить номер. Это ваши персональные данные, которым не стоит быть в открытом доступе. Это касается не только паспорта, но и других документов", - добавили разработчики приложения.
Стоит отметить, что пользователи такое обновление приняли неоднозначно. Некоторым это облегчит ситуацию с COVID-сертификатом, так как его теперь можно сохранить на телефоне или отправить при заполнении документов. Другие же пользователи считают, что такая функция сделает документы более уязвимыми.
Кроме того, пользователи массово жалуются на то, что не могут сгенерировать COVID-сертификаты. Как это сделать без проблем, мы рассказывали ранее.