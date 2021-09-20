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У додатку "Дія" з'явилася нова функція: потрібно тільки оновити

Автор: Анна Шиканова

У додатку "Дія" з'явилася нова функція для користувачів. Скористатися нею зможуть ті, у кого смартфон працює на платформі Android.

Про це повідомили на офіційній сторінці "Дія" в Facebook.

Тепер користувачі смартфонів на платформі Android зможуть зробити скриншот в додатку"дія". Для цього потрібно оновити свій додаток до нової версії.

"Похваліться своїм фото в паспорті або COVID-сертифікатом в "Дії". Нехай весь світ знає, яке класне фото у вас на правах, як швидко генерувався COVID-сертифікат, які повідомлення приходять про штрафи й так далі", - повідомили розробники.

Вони нагадали про правила безпеки та порадили зафарбовувати номер своїх документів перед публікацією.

"Порада: дбайте про безпеку ваших даних. Якщо ви публікуєте, наприклад, паспорт в stories, то не забудьте замалювати номер. Це ваші персональні дані, яким не варто бути у відкритому доступі. Це стосується не тільки паспорта, а й інших документів", - додали розробники програми.

Варто відзначити, що користувачі таке оновлення прийняли неоднозначно. Деяким це полегшить ситуацію з covid-сертифікатом, через те, що його тепер можна зберегти на телефоні або відправити при заповненні документів. Інші ж користувачі вважають, що така функція зробить документи більш уразливими.

  • Неможливість зробити скрін з Дії була прекрасним захистом
  • Дурні, чого ви радієте? Потім всі ваші дані документів будуть гуляти інтернетом
  • Оу, тепер це не діра в захисті, а фіча?
  • Фантастичні досягнення. Я як зрозумів - це так розв'язали проблему з доступом до реєстрів, щоб користувачі наробили собі скриншотів, а то повідомлення "Уууупс" всіх дістало.
  • Очевидно, тепер з'явиться можливість надрукувати QR-код створеного в додатку дія сертифіката. Але, чомусь Дія.Підпис активувався після оновлення.

Крім того, користувачі масово скаржаться на те, що не можуть згенерувати covid-сертифікати. Як це зробити без проблем, ми розповідали раніше.

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Дія