UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Прилетіла ракета": будинок доньки Олени Кравець обстріляли окупанти

Олена Кравець з старшою донькою (instagram.com.elenakravetsof)
Автор: Тетяна Самарук

Зірка "Кварталу 95" Олена Кравець розповіла, що її старша донька Маша не жила з нею з 15 років. Також вона заявила, що у будинок, де була квартира доньки, влучила російська ракета.

Про це вона розповіла в інтерв'ю ЖВЛ.

Де зараз Маша

Донька Олени Кравець, якій у річницю вторгнення РФ в Україну виповнилося 20, після 5 років самостійного життя знову мешкає з батьками, молодшими братом і сестрою.

Все тому, що дівчині немає куди повертатися. ЖК, в якому Маша жила з подругою, у червні обстріляла ракетами Росія. Тоді загинув один мирний мешканець.

"Прилетіла ракета в цей будинок. Він не був зруйнований. Це на Лук'янівці було. Ми розуміли, що вона там не залишиться", - сказала Олена Кравець.

Олена Кравець розповіла про старшу доньку (скриншот)

Кравець радіє поверненню доньки

Олена Кравець радіє тому, що старша донька повернулася додому, адже Маша охоче допомагає з молодшими.

"Маша іноді просто виявляє дива терпіння і зібраності: "Мамо, йди! Я з ними залишусь", "Просто залиши мені цей посуд. Все, йди". Вона відчуває, що я десь на межі буваю чи тато", - поділилася телеведуча.

Маша Кравець (instagram.com/maarriill)

Раніше Кравець розповідала, чому більше не з'являється у "Кварталі 95".

Також вона розповідала про хворобу, з якою бореться третій рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олена Кравецьдочь