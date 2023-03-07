RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Прилетела ракета": дом дочери Елены Кравец обстреляли оккупанты

Елена Кравец со старшей дочерью (instagram.com.elenakravetsof)
Автор: Татьяна Самарук

Звезда "Квартала 95" Елена Кравец рассказала, что ее старшая дочь Маша не жила с ней с 15 лет. Также она заявила, что в дом, где находилась квартира дочери, попала российская ракета.

Об этом она рассказала в интервью ЖВЛ.

Где сейчас Маша

Дочь Елены Кравец, которой в годовщину вторжения РФ в Украину исполнилось 20, после 5 лет самостоятельной жизни снова проживает с родителями, младшими братом и сестрой.

Все потому, что девушке некуда возвращаться. ЖК, в котором Маша жила с подругой, в июне обстреляла ракетами Россия. Тогда погиб один мирный житель.

"Прилетела ракета в этот дом. Он не был разрушен. Это на Лукьяновке было. Мы понимали, что она там не останется", - сказала Елена Кравец.

Елена Кравец рассказала о старшей дочери (скриншот)

Кравец радуется возвращению дочери

Елена Кравец радуется, что старшая дочь вернулась домой, ведь Маша охотно помогает с младшими.

"Маша иногда просто проявляет чудеса терпения и собранности: "Мама, иди! Я с ними останусь", "Просто оставь мне эту посуду. Все, иди". Она чувствует, что я где-то на грани бываю или папа", - поделилась телеведущая.

Маша Кравец (instagram.com/maarriill)

Ранее Кравец рассказывала, почему больше не появляется в "Квартале 95".

Также она рассказывала о болезни, с которой борется третий год.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена Кравецдочь