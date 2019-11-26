Прилег отдохнуть: в Киеве заметили пьяного в стельку таксиста (видео)

В сети показали видео со спящим таксистом и бутылкой пива
В Киеве обратили внимание на спящего таксиста, который был в своем авто, а под ним лежала бутылка пива. Мужчина замечен в автомобиле службы такси Bolt. Видео со спящим мужчиной опубликовали на странице Киев Оперативный в Facebook.
"Очень надеемся, что водитель просто устал, а в бутылке домашнее масло", иронично написали под видеороликом.
Таксист с бутылкой пива в Киеве (Киев Оперативный)
В коммментариях украинцы отметили, что это неправильно - снимать на камеру человека в его машине, так как это вторжение в его личную собственность.