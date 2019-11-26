Приліг відпочити: у Києві помітили п'яного таксиста (відео)

У мережі показали відео зі сплячим таксистом і пляшкою пива
У Києві звернули увагу на сплячого таксиста, який був у своєму авто, а під ним лежала пляшка пива. Чоловік помічений в автомобілі служби таксі Bolt. Відео зі сплячим чоловіком опублікували на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
"Дуже сподіваємося, що водій просто втомився, а в пляшці домашнє масло", іронічно написали під відеороликом.
Таксист з пляшкою пива в Києві (Київ Оперативний)
У коммментариях українці відзначили, що це неправильно - знімати на камеру людину в її машині, адже це вторгнення в його особисте власність.