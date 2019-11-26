Приліг відпочити: у Києві помітили п'яного таксиста (відео)

У Києві звернули увагу на сплячого таксиста, який був у своєму авто, а під ним лежала пляшка пива. Чоловік помічений в автомобілі служби таксі Bolt. Відео зі сплячим чоловіком опублікували на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"Дуже сподіваємося, що водій просто втомився, а в пляшці домашнє масло", іронічно написали під відеороликом.

Таксист з пляшкою пива в Києві (Київ Оперативний)

У коммментариях українці відзначили, що це неправильно - знімати на камеру людину в її машині, адже це вторгнення в його особисте власність.

Ось вона мрія українця. Купити бляху. Знехотя, але узаконити її і в таксі. Всі. Життя вдалося.

Ну КО, я поржал до опису відео!

Так, ща поспить,відпочине і на лінію.

до Речі, відеозйомка демонструє особисте життя у приватній власності. Що заборонено законом.

Може він просто змінює лампочку в бардачку.

Снодійне. Для міцного сну. Не заборонено.

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