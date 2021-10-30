На прилавки украинских магазинов попал опасный творог: кто производитель

В Украине на полки супермаркетов попал кисломолочный творог, в котором установлены несоответствия по микробиологическому показателю содержания дрожжей.

Об этом передали в пресс-службе Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Речь идет о продукте 9% жирности, выпущенным под торговой марки "Украинский" от производителя ООО "Богодуховский молзавод".

Дата производства: 12 октября 2021 года, номер партии № 12.

О нарушениях в твороге говорится в экспертном заключении № 000433д.к./21 от уполномоченной аккредитованной лаборатории Госпродпотребслужбы Украины.

"Информируем! Указанная продукция, не соответствующая законодательству о пищевых продуктах, должна быть изъята из обращения в местах реализации и возвращена изготовителю", - указывается в публикации ведомства.

Также покупателей и продавцов призвали в случае обнаружения такого творога с дрожжами сообщить об этом ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области по телефону (057) 725-19-00.

Сейчас проводится проверка, как опасный для здоровья продукт мог выйти в производство и попасть в точки продажи.