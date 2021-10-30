На прилавки українських магазинів потрапив небезпечний сир: хто виробник
В Україні на полиці супермаркетів потрапив кисломолочний сир, в якому встановлені невідповідності за мікробіологічним показником вмісту дріжджів.
Про це передали в прес-службі Держпродспоживслужби в Харківській області.
Йдеться про продукт 9% жирності, випущений під торгової марки "Український" від виробника ТОВ "Богодухівський молзавод".
Дата виробництва: 12 жовтня 2021 року, номер партії № 12.
Про порушення у сирі йдеться в експертному висновку № 000433д.к./21 від уповноваженої акредитованої лабораторії Держпродспоживслужби України.
"Інформуємо! Зазначена продукція, що не відповідає законодавству про харчові продукти, повинна бути вилучена з обігу в місцях реалізації та повернута виробнику", - вказується в публікації відомства.
Також покупців і продавців закликали у разі виявлення такого сиру з дріжджами повідомити про це ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області за телефоном (057) 725-19-00.
Зараз проводиться перевірка, як небезпечний для здоров'я продукт міг вийти у виробництво і потрапити в точки продажу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україну завезли отруйну гречку з Росії - у продукті виявили небезпечну рослину - амброзію, яка може викликати бронхіальну астму.
Також ми писали про те, що нещодавно в популярних українських супермаркетах знайшли небезпечну випічку.