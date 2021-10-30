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На прилавки українських магазинів потрапив небезпечний сир: хто виробник

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Харківська область, Субота 30 жовтня 2021 10:49
На прилавки українських магазинів потрапив небезпечний сир: хто виробник Фото: в Україні виявили небезпечний сир (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

В Україні на полиці супермаркетів потрапив кисломолочний сир, в якому встановлені невідповідності за мікробіологічним показником вмісту дріжджів.

Про це передали в прес-службі Держпродспоживслужби в Харківській області.

Йдеться про продукт 9% жирності, випущений під торгової марки "Український" від виробника ТОВ "Богодухівський молзавод".

Дата виробництва: 12 жовтня 2021 року, номер партії № 12.

Про порушення у сирі йдеться в експертному висновку № 000433д.к./21 від уповноваженої акредитованої лабораторії Держпродспоживслужби України.

"Інформуємо! Зазначена продукція, що не відповідає законодавству про харчові продукти, повинна бути вилучена з обігу в місцях реалізації та повернута виробнику", - вказується в публікації відомства.

Також покупців і продавців закликали у разі виявлення такого сиру з дріжджами повідомити про це ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області за телефоном (057) 725-19-00.

Зараз проводиться перевірка, як небезпечний для здоров'я продукт міг вийти у виробництво і потрапити в точки продажу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україну завезли отруйну гречку з Росії - у продукті виявили небезпечну рослину - амброзію, яка може викликати бронхіальну астму.

Також ми писали про те, що нещодавно в популярних українських супермаркетах знайшли небезпечну випічку.

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