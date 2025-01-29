Прикраси як головний акцент в образі: стилістка розповіла, як їх носити, щоб виділятися з натовпу

Головне правило 2025 - не бійтеся експериментувати. Стилістка радить пробувати різні комбінації прикрас, від масивних кольє до яскравих сережок і браслетів. Іноді навіть одна велика прикраса може стати центром усього образу.

Як носити прикраси, щоб бути в тренді 2025 року

Багатошаровість

"Комбінуйте прикраси: кілька ланцюжків різної довжини, мікс каблучок і браслетів. Чим більше шарів - тим цікавіше. Поєднання тонких ланцюжків з великими підвісками або намистом з камінням - особливо актуальне", - зазначила Шевченко.



Модні прикраси 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Об'ємні прикраси

Дуже великі прикраси в моді. Це можуть бути масивні сережки, величезні кольє або каблучки - головне, щоб вони ставали центральним акцентом образу.



Модні прикраси 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Широкі браслети

Браслети-манжети або масивні металеві моделі надають образу сміливості та пасують тим, хто не дуже любить носити прикраси в принципі. Тому що цього року ми одягаємо їх на одяг.



Модні прикраси 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Каблучки XXL

Цього року каблучки стали справжніми арт-об'єктами. Великі, яскраві, з камінням або асиметричними дизайнами. Особливо актуальний мікс кількох каблучок одразу.



Модні прикраси 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Кафи

Кафи повернулися. Вони надають образу сучасності та бунтарського настрою. Ідеально для тих, у кого не проколоті вуха або алергія. Обирайте кафи з металу або каміння, у формі змій або абстрактних ліній.



Модні прикраси 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Чіткі лінії

Геометричні форми, прямокутники та витончені дизайни - це хіт 2025 року. І всі мінімалісти на цьому моменті видихнули.



Модні прикраси 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Відродження готики

Чорний метал, складні орнаменти, камені темних відтінків і шипи повернулися в моду.



Модні прикраси 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Нестандартне розміщення прикрас

Сміливе розміщення аксесуарів стає трендом. Прикраси на носі, ланцюжки, що обволікають обличчя, або кафи, з'єднані з підвісками до ключиць.



Модні прикраси 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Як правильно носити прикраси у 2025 році

1. Не бійтеся поєднувати класику, наприклад, коштовності, з масивними аксесуарами.

Міксувати різні типи прикрас - це тренд. Наприклад, можна носити сережки в різних стилях (класичні та сучасні), або комбінувати золото та срібло. Головне - дотриматися гармонії й не перевантажувати образ.

2. Залишайте прикраси головним акцентом у мінімалістичних образах.

Якщо ви носите яскраву і велику прикрасу, краще вибрати більш стриманий одяг, щоб не перевантажити образ. І навпаки, якщо ваше вбрання вже досить виразне, аксесуари краще вибрати більш спокійні та мінімалістичні.

3. Використовуйте багатошаровість для створення динаміки.

Комбінування кількох ланцюжків або браслетів створить ефект багатошаровості, який зараз дуже модний. Головне - не забувати про пропорції та не перевантажувати себе аксесуарами.