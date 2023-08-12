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Копійчана прикормка для шаленого кльову риби: додайте "секретний" інгредієнт

Як приготувати круту прикормку для риби (фото: flickr)
Автор: Світлана Мащенко

Універсальну прикормку, яка приваблює мирну рибу і забезпечує шалений кльов, можна приготувати з дешевої крупи. Головне - знати, як це зробити правильно і які "секретні" складники додати.

Рецептами поділилися в Telegram Рибалка українською.

Прикормка на основі пшона

Вам знадобиться:

  • Пшоно - 1 частина
  • Вода - 2 частини

Як приготувати прикормку

Засипте в глибоку посудину пшоно і залийте водою. Пропорція 1:2.

Поставте варитись і готуйте до повного википання води. Важливо, щоб каша не почала пригорати. Для цього її треба помішувати.

Готові зерна будуть легко роздавлюватись.

Така каша гарно ліпиться, залишає для риби хмару, яка її приваблює. В прикормку можна нічого не додавати, вона й так працюватиме. 

Але щоб підвищити в'язкість каші, можна всипати трохи комбікорму - це й буде нашим "секретним" інгредієнтом.

Чому пшоняна каша така хороша для риби

Використовувати пшонку можна не тільки для простого насипання приманки, але й для пружини. Така каша складається з дрібних фрагментів, які швидко вимиваються. Цей фактор необхідно враховувати і ретельно трамбувати кашу в пружину.

Пшоно додають і в інші каші, для отримання комбінованих приманок. Оскільки пшонка вимивається набагато швидше за інші інгредієнти, вона здатна створити кормову хмару для приваблення риби.

Додайте зварене пшоно в кукурудзяну або горохову кашу і побачите результат під час риболовлі.

Важливо пам'ятати, що каша не має пригорати, адже цей запах відлякуватиме рибу.

Раніше ми писали, як приготувати хорошу насадку для карасів і коропів.

Також дізнайтеся, чи можна ходити в Україні на нічну риболовлю.

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