Приклад писемності часів Княжої Русі: українські вчені показали унікальну історичну чашу

За словами археологів, напис на піддоні срібної чаші 11-12 століття, яка була знайдена під час будівельних робіт у Чернігові ще у 1957 році, дуже цікавий. Зараз ця чаша знаходиться у Скарбниці Національного музею історії України.

Чаша має оригінальну форму, яку визначають дванадцяти опуклих сегментів з карбованими та гравірованими зображеннями воїнів-вершників, тварин та птахів. У позолоченому медальйоні на дні чаші зображено сцену з юнаком, який грає на арфі, та дівчиною, що сидить поряд.

За словами науковців, це імовірно зображення біблійного царя Давида-Псалмоспівця та алегоричної фігури Мелодії.

На зовнішній стороні піддона гострим предметом нанесено з одного боку щонайменше 10 ліній, а з протилежного - ім'я NAYMЪ.

Ким був Наум - боярином, воєводою чи священником - невідомо. Це ім'я старозавітного пророка не було популярним у Давній Русі. Але ще з тих часів українці вшановували такого пророка як Наума Грамотника, і вважали його покровителем знань, розуму та доброчесності.

Вчені нагадують, що мова - це душа кожної нації, її найціннішій скарб, що проникає усюди й дає можливість людині пізнати світ. А писемність дозволяє спілкуватися з людьми інших культур та інших часів, засвоювати збережений досвід людства і вічні духовні цінності, передаючи їх з покоління в покоління.

Срібна чаша часів Княжої Русі (фото: Скарбниця Національного музею історії України)