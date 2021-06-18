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Прикинулся самоубийцей: на Волыни домушник прыгнул с 4 этажа и убежал (видео)

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Волынская область, Пятница 18 июня 2021 23:39
Прикинулся самоубийцей: на Волыни домушник прыгнул с 4 этажа и убежал (видео) Коллаж РБК-Украина: на Волыни вор прыгнул с окна многоэтажки и убежал
Автор: Владимир Костырин

На Волыни в Ковеле произошел необычный случай тщетной попытки поймать квартирного вора, который в буквальном смысле ускользнул из рук владельца жилища, куда проник - злоумышленник предпочел упасть с четвертого этажа дома, чем быть задержанным. При этого мужчина после падения смог подняться и убежать.

Об этом 18 июня передает местное издание "Ковель Media".

За происходящим наблюдали жители десятиэтажки на улице Конисского, 11, снимая инцидент на видео.

Так, средь бела дня мужчина в черной одежде вылез из окна, держась за раму. Потом он опустился ниже, и ухватился за карниз, рискуя свалиться вниз с опасной высоты. Тут в окне показался другой мужчина, и ухватил первого за руки.

Но преступник отбился от преследователя, оттолкнулся и прыгнул вниз. Он упал на козырек над входом в подъезд, скатился и оказался на асфальте. После поднялся и, прихрамывая, поспешил прочь.

По словам жителей дома, вор проник в квартиру, чтобы ограбить, но был замечен хозяином.

На место инцидента прибыли правоохранители. Сообщается, что им удалось задержать подозреваемого, но мужчина принялся рассказывать, что якобы намеревался покончить с собой. Был ли прыгун госпитализирован, не уточняется.

Видео: на Волыни квартирный вор прыгнул с 4 этажа дома вниз и убежал

Ранее сообщалось, что зимой в Киеве грабитель-неудачник сорвал с женщины серьги, поскользнулся и упал перед "копами".

Также мы писали о том, что перед этим в Киеве поймали домушника-неудачника, который спрятался под диваном.

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Волынская область упал инцидент вор
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