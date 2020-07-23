На Прикарпатье прохожие не дали забрать парня в армию: чем это обернулось (видео)

Призыв в армию в Украине (коллаж РБК-Украина)

Из-за "уклониста" от армии произошел конфликт между местными жителями и работниками военкомата

Под Ивано-Франковском произошел конфликт между местными жителями и работниками военкомата, которые хотели забрать парня для прохождения службы в армии.

Инцидент произошел в городе Надворная 23 июля. Видео конфликта опубликовала пользователь Facebook Иванна Чуревич.

"ШОК... Вот так в Надворной средь бела дня без предупреждения забирают детей в армию", - написала она.

В сети стали появляться сообщения, что подобная "мобилизация" происходила незаконно - якобы парень просто шел по улице, и работники военкомата попытались поместить его в автомобиль.

Прохожие вмешались в ситуацию и не дали увезти юношу. Вскоре начались споры и завязалась толкотня, на место прибыли полицейские и пытались урегулировать конфликт. Сам молодой человек тем временем скрылся.

Позже правоохранители заявили, что этот парень на самом деле был "уклонистом".

Также пресс-секретарь областной полиции Кристина Максимчак заверила, что никаких отработок вместе с военкоматом не было, и патрульные просто увидели конфликт между группой людей (около 20 человек) и решили вмешаться. Об этом передает "Суспільне.Новини".

По словам пресс-секретаря Ивано-Франковского областного военного комиссариата Юлии Гаммы, 21-летнего парня задержать в итоге так и не удалось - он сбежал во время конфликта.

Она добавила, что призывник уже не впервые хочет избежать службы в армии.

"По информации, которую предоставил Надворнянский военный комиссариат, осуществлялось оповещения призывников, потому что сейчас продолжается призыв. Гражданин 1999 года уже несколько раз уклонялся от призыва. Подавались документы в правоохранительные органы, потому что есть уголовная ответственность за уклонение от призыва. Во время оповещения он начал себя неадекватно вести, вызвали правоохранителей, с которыми он так же не хотел общаться и предъявлять документы", - рассказала Гамма.

Мужчина, который на месте стал конфликтовать с полицейскими, оказался отцом "уклониста".

После инцидента документы и информацию о призывнике передали правоохранителям.

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Ранее сообщалось, что в Украине абитуриентов все равно забирают в армию, а также рассказывали, что делать, если пришла повестка.

Также мы писали о том, что в МОН Украины высказались относительно призыва в 2020 году и объяснили, что будут делать со школьниками и выпускниками вузов.