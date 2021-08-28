ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На Прикарпатье подростки разбили могилы на кладбище и сняли это на видео

Новина українською →
Коломыя, Суббота 28 августа 2021 22:38
На Прикарпатье подростки разбили могилы на кладбище и сняли это на видео Вандалы уничтожили склеп в Коломые (Виталий Носачев)
Автор: Тетяна Самарук

В Коломые в Ивано-Франковской области подростки 13 и 14 лет намеренно повредили плиты склепа в месте захоронения умерших на местном кладбище. Вандалы свои действия снимали на видео.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

Так, повреждения могильных плит правоохранители обнаружили, когда делали обход территории. Полицейские установили и разыскали вандалов.

Правоохранители выяснили, что над могилами надругалось трое местных жителей. Кроме того, свои действия они снимали на видеокамеры своих телефонов.

Полицейские уже пообщались с родителями правонарушителей и удалили это видео с карт памяти их средств связи.

На Прикарпатье подростки разбили могилы на кладбище и сняли это на видеоНа Прикарпатье подростки разбили могилы на кладбище и сняли это на видеоНа Прикарпатье подростки разбили могилы на кладбище и сняли это на видеоПодростки уничтожили склеп (фото: facebook.com/frankivsk.police)

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Не сообщается, кому именно принадлежит разрушенный склеп.

Ранее мы сообщали, что под Запорожьем пьяная пассажирка " Жигулей "отлупила" копа", который остановил авто.

Также в Киеве полицейские похитили мужчину, чтобы "заработать" 10 тысяч долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
полиция вандали склеп
LITE
Лоферы, челси и казаки: стилист рассказала, какую обувь мы будем носить осенью 2021
Лоферы, челси и казаки: стилист рассказала, какую обувь мы будем носить осенью 2021