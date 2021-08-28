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Под Запорожьем пьяная пассажирка "Жигулей" избила "копа", остановившего авто

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Запорожская область, Суббота 28 августа 2021 19:01
Под Запорожьем пьяная пассажирка "Жигулей" избила "копа", остановившего авто Девушка напала на полицейского (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В селе Таврийское Запорожской области полицейские остановили автомобиль "ВАЗ", который нарушил правила дорожного движения. Однако, нетрезвая женщина напала на полицейского.

Об этом сообщает Национальная полиция Запорожской области.

Так, инцидент произошел 24 августа в 20:15, вблизи улицы Запорожская.

Полицейские заметили автомобиль" ВАЗ", который двигался с нарушением ПДД. В частности, во время проверки документов они установили, что 33-летний водитель имеет признаки алкогольного опьянения.

Поэтому на нарушителя начали составлять протокол об административном правонарушении. Однако, в этот момент из салона авто вышла нетрезвая 25-летняя женщина, которая набросилась на второго полицейского и начала его избивать, тем самым повлекла телесные повреждения.

Под Запорожьем пьяная пассажирка &quot;Жигулей&quot; избила &quot;копа&quot;, остановившего автоВ Запорожской области женщина напала на полицейского (фото: zp.npu.gov.ua)

По данному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Кроме того, на водителя составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление в состоянии алкогольного опьянения) и ч. 2 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Досудебное расследование продолжается.

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