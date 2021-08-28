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На Прикарпатті підлітки розтрощили могили на кладовищі і зняли це на відео

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Коломия, Субота 28 серпня 2021 22:38
На Прикарпатті підлітки розтрощили могили на кладовищі і зняли це на відео Вандали знищили склеп у Коломиї (Віталій Носач РБК-України)
Автор: Тетяна Самарук

У Коломиї в Івано-Франківській області підлітки 13 і 14 років навмисно пошкодили плити склепу в місці поховання померлих на місцевому кладовищі. Вандали свої дії знімали на відео.

Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області.

Так, пошкодження могильних плит правоохоронці виявили, коли робили обхід території. Поліцейські встановили та розшукали вандалів.

Правоохоронці з'ясували, що над могилами поглумилося троє місцевих жителів. Окрім того, свої дії вони знімали на відеокамери власних телефонів.

Поліцейські вже поспілкувалися з батьками правопорушників і видалили це відео з карт пам'яті їхніх засобів зв'язку.

На Прикарпатті підлітки розтрощили могили на кладовищі і зняли це на відеоНа Прикарпатті підлітки розтрощили могили на кладовищі і зняли це на відеоНа Прикарпатті підлітки розтрощили могили на кладовищі і зняли це на відеоПідлітки знищили склеп (фото: facebook.com/frankivsk.police)

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Не повідомляється, кому саме належить зруйнований склеп.

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