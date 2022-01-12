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На Прикарпатье в маршрутке выросли грибы. Цена за проезд тоже (фотофакт)

Автор: Владимир Костырин

На Прикарпатье в городе Калуш в маршрутке выросли грибы прямо в салоне, и пассажирам приходится ездить с такой растительностью под ногами.

Соответствующие фотографии опубликованы в Facebook-группе "Я люблю Калуш".

Как видно на кадрах, представители царства живой природы обильно разрастаются на полу под креслами в салоне общественного транспорта, в котором, очевидно, не слишком рьяно и часто делают уборку и проводят дезинфекцию.

Впрочем, водитель не забывает о создании праздничной атмосферы в автобусе к Новому году и Рождеству, украсив салон разноцветным "дождиком" и гирляндами.

Отмечается, что в маршрутке при этом подняли цены на проезд, которая теперь составляет 8 гривен.

Фото сделано вчера, 11 января. При этом номер автобуса, в которой растут грибы, и его маршрут в публикации не указываются.

"Стоимость проезда выросла до 8 грн, а в маршрутке растут грибочки", - подписаны снимки в посте.

В маршрутке Калуша в салоне выросли грибы (фото: facebook.com/Ilikekalush)

В комментариях к публикации иронизируют над странной ситуацией, делятся саркастическими советами - не собирать эти грибы, чтобы якобы не пришлось платить увеличенный с конца декабря штраф за ущерб природно-заповедному фонду, а также в шутку успели придумать им новое название.

  • Главное, что возле водителя гирлянды, стоимость проезда 8 грн, а все остальное по барабану
  • Не срывайте, помните, что штраф 75 грн. за один гриб)
  • Пусть собирают, может хоть так научатся "глаза разувать"
  • Это шампиньоны
  • Подседушники!

Ранее сообщалось, что в Киеве маршрутка "сменила резину" прямо на ходу, и такой инцидент попал на видео.

Также мы писали о том, что недавно в Днепре маршрутчик шокировал горожан "слепой" ездой.

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