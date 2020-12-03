На Прикарпатье курортный поселок атакуют волки (видео)

Волк (фото: pixabay.com)

На Прикарпатье в курортном поселке городского типа Ворохта жители жалуются на нашествие волков, которые опасно приблизились к домам людей и атакуют домашних животных. Местные признают, что подобных наскоков серых хищников не помнят.

Теперь в поселковом совете решают, как уберечь Ворохту и людей от волков. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Потенциально угроза есть. Ведь мы говорим о хищных животных, и не дай Бог объектом охоты этих зверей может стать человек", - заявил сельский голова Ворохты Олег Дземьюк.

В совете обсуждают вопрос относительно отстрела волков.

"Но тут есть все-таки проблема в том, что большая часть Ворохты - это же Карпатский национальный парк, где любая охота запрещена. Ну а волк границ не знает. Наш парк будет обращаться в министерство экологии для выдачи разрешения на отстрел", - говорит главный лесничий Ворохтянского гослесхоза Николай Ванджурак.

Отметим, что курорт Ворохта является центром подготовки украинских спортсменов по прыжкам с трамплина, биатлону, лыжным гонкам, и одним из любимых туристических мест в Карпатах. Почти со всех сторон населенный пункт окружен горами и лесами.

По словам лесников, в близлежащих лесах хищников стало больше почти втрое.

По одной из версий, причиной этого стала миграция волков, вероятно из соседней Румынии. Полагают, что к человеческим дворам их гонит голод.

Жители Ворохты рассказывают, что к домам людей хищники приходят затемно, и охотятся за легкой добычей - домашними собаками, которые уступают им размером и к тому же сидят на цепи.

Так, жертвами нападавших уже стали более десятка животных.

На окраине Ворохты в поселке КПП у подножия Говерлы 10-й километр говорят, что впервые волки появились у них еще весной.

Сейчас жителей Ворохты просят быть осторожными и особенно внимательно следить за детьми. Ведь на взрослого человека волки нападают крайне редко.

Видео: На Прикарпатье волки охотятся на домашних животных в курортном поселке Ворохта

Ранее сообщалось, что этим летом на оккупированном Донбассе волк утащил двухлетнюю девочку прямо со двора.

Также мы писали о том, что прошлой зимой под Бердянском волк напал сразу на троих людей.