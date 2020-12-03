На Прикарпатті курортне селище атакують вовки (відео)

Вовк (фото: pixabay.com)

На Прикарпатті в курортному селищі міського типу Ворохта жителі скаржаться на нашестя вовків, які небезпечно наблизилися до осель людей і атакують домашніх тварин. Місцеві визнають, що таких наскоків сіроманців не пам'ятають.

Тепер у селищній раді вирішують, як уберегти Ворохту і людей від вовків. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Потенційно загроза є. Адже ми говоримо про хижих тварин, і не дай Боже об'єктом полювання цих звірів може стати людина", - заявив сільський голова Ворохти Олег Дзем'юк.

У раді обговорюють питання щодо відстрілу вовків.

"Але тут є все-таки проблема в тому, що велика частина Ворохти - це ж Карпатський національний парк, де будь-яке полювання заборонено. Ну а вовк кордонів не знає. Наш парк буде звертатися до міністерства екології для видачі дозволу на відстріл", - говорить головний лісничий Ворохтянського держлісгоспу Микола Ванджурак.

Зазначимо, що курорт Ворохта є центром підготовки українських спортсменів зі стрибків із трампліна, біатлону, лижних гонок, і одним з улюблених туристичних місць в Карпатах. Майже з усіх боків населений пункт оточений горами та лісами.

За словами лісників, в довколишніх лісах хижаків стало більше майже втричі.

За однією з версій, причиною цього стала міграція вовків, ймовірно з сусідньої Румунії. Вважають, що до людських дворів їх жене голод.

Ворохтянці розповідають, що до осель людей хижаки приходять затемна, і полюють за легкою здобиччю - домашніми собаками, які поступаються їм розміром і до того ж сидять на ланцюгу.

Так, жертвами сіроманців стали понад десяток тварин.

На околиці Ворохти в селищі та КПП біля підніжжя Говерли 10-й кілометр кажуть, що вперше вовки з'явилися у них ще навесні.

Зараз жителів Ворохти просять бути обережними й особливо пильно стежити за дітьми. Адже на дорослу людину вовки нападають вкрай рідко.

Відео: На Прикарпатті вовки полюють на домашніх тварин у курортному селищі Ворохта

Раніше повідомлялося, що цього літа на окупованому Донбасі вовк поцупив дворічну дівчинку прямо з подвір'я.

Також ми писали про те, що минулої зими під Бердянськом вовк напав відразу на трьох людей.