UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На Прикарпатье бастуют учителя более 20 школ из-за долгов по зарплате (фото)

Автор: Владимир Костырин

На Прикарпатье учителя почти всех школ в Долинской городской общине устроили бессрочную забастовку из-за невыплаченной зарплаты. По словам заместителя Долинского мэра Аллы Шевченко, в результате в этих учебных заведениях в ОТГ приостановлен образовательный процесс.

Об этом 2 сентября передает "Укринформ".

Чиновник уточнила, что в общине всего 26 учебных заведений, из которых из-за страйка сейчас работают только 6. Впрочем, позже стало известно, что к бастующим присоединились педагоги еще двух школ.

Протестуют около 900 учителей, которые сидят без зарплаты с июня. Всего же долг по заработной плате составляет около 20 миллионов гривен.

"Так, они пришли на рабочее место, но не проводили уроки. Причина - долг по зарплате. Директора этих учреждений написали приказы о приостановлении образовательного процесса", - рассказала Шевченко.

Заместитель городского головы отметила, что долговые проблемы у них возникли по причине несовершенства формульного расчета начисления образовательной субвенции и админреформы.

"К Долине присоединили 21 село, а это плюс 18 школ, в которых мало детей в классах для городской общины. Более того, нам включили среди учебного года 2/3 сельских населенных пунктов, и при такой нагрузке - никакой помощи", - говорит чиновник.

Она также добавила, что в ОТГ есть проблема с транспортом для учебных заведений - на все 26 школ только 4 автобуса.

В Ивано-Франковской облгосадминистрации нашли пока такой выход из сложившейся ситуации - председатель районного профсоюза попросит учителей приостановить страйк до 20 сентября, а за это время чиновники разработают план мер выхода из этого кризиса и направят письмо в Кабинет министров о перераспределении образовательной субвенции в пределах области.

В свою очередь председатель профсоюзов Долинской ОТГ Иван Мельник отметил, что с 1 сентября средства по зарплатам уже начали поступать, и выразил надежду, что в ближайшие дни задолженность будет ликвидирована, пишет "Радио Свобода".

"Сегодня, согласно решению трудовых коллективов, объявили забастовку, таких коллективов насчитывается 22... У меня есть информация о том, что 16 августа задолженность составляла 22 миллиона, позже часть была погашена, и задолженность составляла 17 миллионов", - рассказал он.

На Прикарпатье бастуют учителя из-за долгов по зарплате (фото: Courtesy Photo / radiosvoboda.org)

Напомним, перед этим мы рассказывали, как отличаются зарплаты учителей в Украине и других странах Европы.

Ранее сообщалось, что в июне под Харьковом медики перекрыли трассу и требовали погасить задолженность по зарплате.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ивано-Франковская областьПрикарпатьеЗабастовка