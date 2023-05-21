Приховані загрози для здоров'я: кому не можна їсти молоду картоплю

Чому картопля може стати "шкідливою"

Слід враховувати, що у молодій картоплі, якщо її вирощували прискореними темпами, може бути чимало нітратів. Такі небезпечні речовини, як правило, у найбільшій кількості накопичуються у шкірці.

Втім, деякі вважають за краще відправляти картоплю в каструлі для варіння саме в ній, очікуючи, що овоч "родом" з городу, і виробники підходили до вирощування відповідально.

Нагадаємо, що молодою вважається картопля, яку збирають за два тижні після закінчення цвітіння до повного дозрівання.

Загалом, від умов вирощування багато в чому залежить енергетична цінність молодої картоплі та її хімічний склад, і в молодому коренеплоді, вирощеному прискореним способом, містяться різноманітні токсичні складові, отримані внаслідок надлишку добрив.

На що звертати увагу

Вибираючи картоплю, слід уважно оглянути овоч і переконатися, що він міцний і без сліду пошкодження.

Не радять набирати молоду картоплю у великих кількостях, тому що вона погано зберігається, а якщо ви вже взяли чимало, то найкраще загорнути картоплю в пергамент і покласти в камеру холодильника для овочів - у такому вигляді вона пролежить три доби, пише профільне видання про здорове. харчуванні Medfond.

Медики попереджають, що у разі надлишку нітратів у молодій картоплі всі корисні якості коренеплоду, яких величезна кількість, ці шкідливі речовини здатні просто перекреслити.

Що стосується картоплі з м'якоттю зеленого кольору, то такі овочі небезпечні для здоров'я через отруйну речовину соланін, здатну викликати інтоксикацію організму, передає Cook.net.

Кому молоду картоплю їсти не бажано

Картоплю у великих кількостях не рекомендують вживати людям і серйозними формами діабету, вагітним і годуючим мамам, а також дітям.

Також молоду картоплю не можна вживати при схильності до діареї, оскільки такий коренеплід прискорює обмінні процеси у кишечнику, провокуючи погіршення стану.

У людей з непереносимістю сімейства пасльонових на молоду картоплю може виникнути алергія.

Корисні властивості картоплі

Загалом цей коренеплід багатий на окремі мікроелементи, особливо вітамін С, - з'їдена зі шкіркою одна середня картопляна бульба вагою в 150 г забезпечує близько половини добової потреби у вітаміні С для дорослих (100 мг).

Також картопля є гарним джерелом вітамінів В1, В3, В6 та мінералів, таких як залізо, калій, фосфор та магній, містить фолат, пантотенову кислоту та рибофлавін.

Такий овоч містить харчові антиоксиданти, які відіграють важливу роль у профілактиці захворювань, пов'язаних зі старінням.