Скрытые угрозы для здоровья: кому нельзя есть молодой картофель

Почему картофель может стать "вредным"

Следует учитывать, что в молодом картофеле, если его выращивали ускоренными темпами, может быть немало нитратов. Такие опасные вещества, как правило, в наибольшем количестве накапливаются в кожуре.

Впрочем, некоторые предпочитают отправлять картофель в кастрюли для варки именно в ней, ожидая, что овощ "родом" с огорода, и производители подходили к выращиванию ответственно.

Напомним, что молодым считается картофель, который собирают через две недели после окончания цветения до полного созревания.

В целом, от условий выращивания во многом зависит энергетическая ценность молодого картофеля и его химический состав, и в молодом корнеплоде, выращенном ускоренном способом, содержатся разнообразные токсичные составляющие, полученные за счет избытка удобрений.

На что обращать внимание

Выбирая картофель, следует внимательно осмотреть овощ и убедиться, что он крепкий и без следом повреждения.

Не советуют набирать молодой картофель в больших количествах, так как он плохо хранится, а если вы уже взяли впрок, то лучше всего завернуть картофель в пергамент и положить в камеру холодильника для овощей - в такой виде он пролежит трое суток, пишет профильное издание о здоровом питании Medfond.

Медики предупреждают, что в случае переизбытка нитратов в молодой картошке все полезные качества корнеплода, которых огромное количество, эти вредные вещества способны просто перечеркнуть.

Что касается картофеля с мякотью зеленоватого цвета, то такие овощи опасны для здоровья из-за ядовитого вещества соланин, способного вызвать интоксикацию организма, передает Cook.net.

Кому молодой картофель есть не желательно

Картофель в больших количествах не рекомендуют употреблять людям и серьезными формами диабета, беременным и кормящим мамам, а также детям.

Также молодой картофель нельзя употреблять при склонности к диарее, так как такой корнеплод ускоряет обменные процессы в кишечнике, провоцируя ухудшение состояния.

У людей с непереносимостью семейства пасленовых на молодой картофель может возникнуть аллергия.

Полезные свойства картофеля

В целом этот корнеплод богат отдельными микроэлементами, особенно витамином С, - съеденный с кожурой один средний картофельный клубень весом в 150 г обеспечивает около половины суточной потребности в витамине С для взрослых (100 мг).

Также картофель является хорошим источником витаминов В1, В3, В6 и минералов, таких как железо, калий, фосфор и магний, содержит фолат, пантотеновую кислоту и рибофлавин.

Такой овощ содержит пищевые антиоксиданты, которые играют важную роль в профилактике заболеваний, связанных со старением.