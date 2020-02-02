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Приходько со скандалом выгнали из Лувра: появилось видео

STYLERПерсоны    02.02.2020 - 13:41
Приходько со скандалом выгнали из Лувра: появилось видео
Анастасия Приходько (фото: РБК-Украина)

Анастасия Приходько спровоцировала скандал с полицией в Париже

Анастасию Приходько со скандалом и с привлечением местной полиции выгнали из Лувра в Париже. Видео с разборками разместила певица в своем Instagram-аккаунте.

Как оказалось, украинская певица вместе со своим продюсером и автором песен Тиграном Григоряном решила поснимать в главном музее мира. Но незаметно им это сделать не удалось - по словам нарушителей, "к ним сбежалась вся полиция Парижа".

"Увидеть Париж и умереть это фигня! А вот увидеть Лувр и чтоб тебя попросила полиция его покинуть это воспоминания на всю жизнь", - подписала видео певица.

Григорян в комментарии к посту пообещал провести следующие съемки на берегу океана в Таиланде.

"Хахаха! Ну кто еще, кроме нас, мог проводить съемки там, где вся полиция Парижа сбежится в шоке", - отметил продюсер.

Анастасию Приходько выгнали из Лувра (видео: instagram.com/prykhodko_official)

Напомним, Анастасия Приходько недавно обвенчалась с мужем Александром через шесть лет после брака.

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