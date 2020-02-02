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Приходько зі скандалом вигнали з Лувру: з'явилося відео

STYLERПерсони    02.02.2020 - 13:41
Приходько зі скандалом вигнали з Лувру: з'явилося відео
Анастасія Приходько (фото: РБК-Україна)

Анастасія Приходько спровокувала скандал з поліцією в Парижі

Анастасію Приходько зі скандалом і з залученням місцевої поліції вигнали з Лувру у Парижі. Відео з розбірками співачка розмістила у своєму Instagram-акаунті.

Як виявилося, українська співачка разом зі своїм продюсером і автором пісень Тіграном Григоряном вирішила познімати в головному музеї світу. Але непомітно їм це зробити не вдалося - за словами порушників, "до них збіглася вся поліція Парижа".

"Побачити Париж і померти це фігня! А от побачити Лувр і щоб тебе поліція попросила його залишити це спогади на все життя", - підписала відео співачка.

Григорян в коментарі до посту пообіцяв провести наступні зйомки на березі океану в Таїланді.

"Хахаха! Ну хто ще, крім нас, міг проводити зйомки там, де вся поліція Парижа прибіжить ув шоці", - зазначив продюсер.

Анастасію Приходько вигнали з Лувру (відео: instagram.com/prykhodko_official)

Нагадаємо, Анастасія Приходько нещодавно обвінчалася з чоловіком Олександром через шість років після шлюбу.

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