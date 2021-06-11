Приходько шокировала откровениями о своем прошлом: хотела сменить пол
Украинская певица Анастасия Приходько, которая недавно рассказала, что перед родами составила завещание, шокировала своих поклонников неожиданными подробностями о своем прошлом.
На своей странице в Instagram она написала 13 фактов из жизни и попросила угадать три, не относящиеся к ней.
Артистка призналась, что ее пытались изнасиловать трое неизвестных парней, когда она возвращалась вечером домой, идя через парк. Кроме того, в 16 лет неизвестные избили певицу, после чего Анастасия попала в психиатрическую больницу.
Также артистка в прошлом считала себя "уродливой" и хотела сменить пол. А в детстве очень много болела.
"Я родилась с удушьем и "треугольником смерти". В два месяца у меня обнаружили гемангиому и провели срочную операцию на грудной клетке. У меня исчез самый главный для малышей рефлекс - сосательный, и меня кормили с ложечки. В возрасте пяти лет у меня случились проблемы со сном и меня водили на электросон", - призналась Анастасия.
Анастасия сделала признание о сложных периодах в жизни (фото: instagram.com/prykhodko_official)
Как рассказала Приходько, татуировки на ее руках скрывают порезы на запястьях.
"Как видите, у меня в жизни было много плохого и страшного, что оставило глубокий отпечаток в моем понимании мира, очень закалило меня и произвело очень острое, просто на грани чувство справедливости", - пишет певица.
Анастасия сделала признание о сложных периодах в жизни (фото: instagram.com/prykhodko_official)
Также она добавила, что ей не нравится, когда обижают тех, кто не может за себя постоять. Кроме того, она отметила, что уже никогда не даст себя в обиду.
В комментариях пользователи поддерживают певицу, и пишут, что она прошла очень большое испытание.
- Вы молодец! Горжусь вами
- Все что ни делается, делает нас сильнее. Вы молодец
- Жизнь дала много испытаний. Да вы молодец, что не сдались, и радуете нас своим творчеством
- Список впечатляет, но вы все выдержали.
Ранее мы рассказывали, что Анастасия Приходько рассказала, что она делала со своим лицом, а также призналась, как относится к косметологии и пластической хирургии.
Также певица тронула милым видео с тремя своими детьми.