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Приходько шокувала одкровеннями про своє минуле: хотіла змінити стать

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П'ятниця 11 червня 2021 22:15
Приходько шокувала одкровеннями про своє минуле: хотіла змінити стать Фото: Приходько здивувала зізнанням (instagram.com/prykhodko_official)
Автор: Тетяна Самарук

Українська співачка Анастасія Приходько, яка нещодавно розповіла, що перед пологами склала заповіт, шокувала своїх шанувальників несподіваними подробицями про своє минуле.

На своїй сторінці в Instagram вона написала 13 фактів з життя і попросила вгадати три, що не відносяться до неї.

Артистка зізналася, що її намагалися зґвалтувати троє невідомих хлопців, коли вона поверталася ввечері додому, йдучи через парк. Окрім того, у 16 років невідомі побили співачку, після чого Анастасія потрапила в психіатричну лікарню.

Також артистка у минулому вважала себе "потворною" і хотіла змінити стать. А в дитинстві дуже багато хворіла.

"Я народилася із задухою і "трикутником смерті". У два місяці у мене виявили гемангіому і провели термінову операцію на грудній клітці. У мене зник найголовніший для малюків рефлекс - смоктальний, і мене годували з ложечки. У віці п'яти років у мене трапилися проблеми зі сном і мене водили на електросон", - зізналася Анастасія.

Приходько шокувала одкровеннями про своє минуле: хотіла змінити стать

Анастасія зробила зізнання про складні періоди у житті (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Як розповіла Приходько, татуювання на її руках приховують порізи на зап'ястях.

"Як бачите, у мене в житті було багато поганого і страшного, що залишило глибокий відбиток у моєму розумінні світу, дуже загартувало мене і виробило дуже гостре, просто на межі відчуття справедливості", - пише співачка.

Приходько шокувала одкровеннями про своє минуле: хотіла змінити стать

Анастасія зробила зізнання про складні періоди у житті (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Також вона додала, що їй не подобається, коли ображають тих, хто не може за себе постояти. Крім того, вона зазначила, що вже ніколи не дасть себе образити.

У коментарях користувачі підтримують співачку, та пишуть, що вона пройшла дуже велике випробування.

  • Ви молодець! Пишаюсь вами
  • Все що не робиться, робить нас сильнішими. Ви молодець
  • Життя надало багато випробувань.Та ви молодець, що не здались, і радуєте нас своєю творчістю
  • Список вражає, але ви все витримали.

Раніше ми розповідали, що Анастасія Приходько розповіла, що вона робила зі своїм обличчям, а також зізналася, як ставиться до косметології та пластичної хірургії.

Також співачка зворушила милим відео з трьома своїми дітьми.

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