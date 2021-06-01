Анастасия Приходько растрогала милым видео с тремя своими детьми

Украинская певица Анастасия Приходько, которая в марте родила третьего ребенка - сыночка Луку, поделилась трогательным видео, в котором показала всех своих детей. Артистка записала ролик в честь Дня защиты детей, который отмечается 1 июня.

Милое видео с 11-летней дочкой Наной и сыновьями Гордеем и Лукой звездная мама выложила у себя в Instagram .

В ролике семейство сидит на полу и по очереди поздравляет всех с праздником. Нана сказала красивую речь, а Гордей спел песню, за что мама очень его хвалила. Маленький Лука тоже периодически подавал голос.

"С Днем Защиты детей. Это такой важный праздник! Мне как маме, женщине и просто человеку всегда больно слышать о случаях, когда дети подвергаются нечеловеческим испытаниям! Слёзы наворачиваются, хочется рыдать и сделать так, чтоб каждый ребёнок в мире получал любовь, заботу и был здоровым. Обнимайте чаще своих деток и не скупитесь на слова любви, они их заслуживают просто потому, что они уже пришли в этот мир и подарили самое бесценное, что у нас есть - материнскую любовь", - обратилась к поклонникам Приходько.

Пользователи сети присоединились к поздравлениям и пожелали певице и ее деткам всего самого лучшего.