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Приходько показала редкие фото с мужем: "отдам свою жизнь за тебя"

Новина українською →
Киев, Среда 08 сентября 2021 21:51
Приходько показала редкие фото с мужем: "отдам свою жизнь за тебя" Фото: Анастасия Приходько (instagram.com/prykhodko_official)
Автор: Роман Мирончук

Анастасия Приходько сегодня, 8 сентября, отмечает вторую годовщину венчания с мужем. По этому поводу она опубликовала редкие фотографии с супругом.

Также украинская певица оставила много теплых слов для своего любимого в Instagram.

Артистка призналась, что в своей жизни с будущем мужем она пересекалась очень часто. Они учились в одной школе, после чего разошлись по разным учебным заведениям.

Приходько показала редкие фото с мужем: &quot;отдам свою жизнь за тебя&quot;Приходько показала редкие фото с мужем: &quot;отдам свою жизнь за тебя&quot;Приходько показала редкие фото с мужем: &quot;отдам свою жизнь за тебя&quot;

Анастасия Приходько показала снимки с венчания (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Я подружилась с твоим другом, чтоб знать о тебе хоть что-то! Да, я встречалась с другими парнями, о чем жалеть буду всегда… Я хотела быть только с тобой! Я хранила в сердце тот момент, когда на мое 18-летие я привлекла твое внимание!" - написала Приходько.

Приходько показала редкие фото с мужем: &quot;отдам свою жизнь за тебя&quot;Приходько показала редкие фото с мужем: &quot;отдам свою жизнь за тебя&quot;

Анастасия Приходько показала снимки с венчания (фото: instagram.com/prykhodko_official)

После этого она уехала в Москву, и они не виделись пока странная случайность не свела их вместе спустя много лет.

Приходько показала редкие фото с мужем: &quot;отдам свою жизнь за тебя&quot;Приходько показала редкие фото с мужем: &quot;отдам свою жизнь за тебя&quot;

Анастасия Приходько показала снимки с венчания (фото: instagram.com/prykhodko_official)

"Два года назад было таинство нашего венчания, где мы пообещали быть вместе до Луны!!! И неважно сколько нужно было бы ждать тебя - я бы ждала! Счастье этого достойно! Я - твоя первая любовь, а ты моя! Я люблю тебя больше всех на свете! Я дышу тобой! И если надо, я не раздумывая, отдам свою жизнь за тебя!" - добавила певица.

Приходько показала редкие фото с мужем: &quot;отдам свою жизнь за тебя&quot;Приходько показала редкие фото с мужем: &quot;отдам свою жизнь за тебя&quot;Приходько показала редкие фото с мужем: &quot;отдам свою жизнь за тебя&quot;

Анастасия Приходько показала снимки с венчания (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Пользователи сети прокомментировали ее пост.

  • Очень красиво написано. Поздравляю вас;
  • Счастья и благополучия;
  • Какие красивые!!! Поздравляю!
  • Любви вам крепкой;
  • Поздравляю, очень красивый был день;
  • До мурашек;
  • Вот она настоящая любовь! Аж прослезилась. Очень трогательно. Спасибо вам за искренность и волшебную энергию!

Напомним, Анастасия Приходько впервые показала лицо третьего ребенка.

Ранее Приходько рассказала, как скинула 20 килограммов за три месяца после родов.

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