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Приходько - Лободе: "Месяц надо было ждать, чтобы понять, что в твоем Ирпене убивают людей?"

Новина українською →
Понедельник 04 июля 2022 16:08
Приходько - Лободе: "Месяц надо было ждать, чтобы понять, что в твоем Ирпене убивают людей?" Приходько высказалась о Лободе (коллаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Украинская певица Анастасия Приходько призналась, что думает о своих коллегах, которые после 2014 года выступали в России, а после полномасштабного вторжения РФ в 2022-м резко стали патриотами.

В частности, в интервью "МУЗВАР" артистка достаточно жестко "прошлась" по Светлане Лободе.

После 24 февраля Лобода поддержала Украину, а также заявила, что отстроит за свой счет один из разрушенных детсадов в Ирпене. Приходько подчеркнула, что для нее это выглядит как откуп от грехов.

По мнению Анастасии, коллеге надо было прежде всего извиниться перед украинцами, а также прийти на помощь раньше.

"Как бы это обидно не звучало из моих уст, но для меня это просто покупка Украины и откуп от собственных грехов, которые у тебя были во время вторжения в Украину. Но ни один из них, кто выступал в московии с 2014 года, ни один не говорит "Извините меня, украинцы. Простите мне за то, что я была слепа, глуха, нема, я не понимала". Никто из них не извинился... Не деньгами тыкать и махать перед украинцами, я отстрою..." - заявила певица.

Также она не понимает, чего Лобода ждала аж месяц, пока решила помочь родному городу.

"Месяц надо было ждать, чтобы понять, что в твоем Ирпене творится? У тебя людей убивали в Ирпене, ты месяц ждала? Ради чего? Корпоративов на птицефабрике или петь на день России? И как ты проследишь это финансирование?" - прокомментировала Приходько.

Также Приходько называет действия продюсера Юрия Бардаша, который сравнивает украинские слоганы с нацисткой Германией и его другие высказывания - сидением на двух стульях. И добавляет: такие люди будут смотреть, в какую сторону идет победа. К ним Анастасия отнесла много певиц из Украины: Ани Лорак, MARUV, Анну Седокову, Елку и других.

Напомним, Светлана Лобода предоставила три миллиона гривен на достройку частично разрушенного рашистами здания детского сада в своем родном городе Ирпене.

Заметим, что Лобода, которая в марте признала Россию виновной в нападении на Украину, сейчас регулярно посещает родной город. На днях певица также посетила разрушенные кварталы Ирпеня и побывала в ЖК "Фортуна", где жили российские оккупанты во время блокады.

Мы также писали, что Приходько назвала Потапа "г*вном", но ответ певца поразил всех. По его мнению, сейчас все, включая артистов должны быть вместе и едины.

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Анастасия Приходько Лобода
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