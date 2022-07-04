Приходько - Лободе: "Месяц надо было ждать, чтобы понять, что в твоем Ирпене убивают людей?"

Украинская певица Анастасия Приходько призналась, что думает о своих коллегах, которые после 2014 года выступали в России, а после полномасштабного вторжения РФ в 2022-м резко стали патриотами.

После 24 февраля Лобода поддержала Украину, а также заявила, что отстроит за свой счет один из разрушенных детсадов в Ирпене. Приходько подчеркнула, что для нее это выглядит как откуп от грехов.

По мнению Анастасии, коллеге надо было прежде всего извиниться перед украинцами, а также прийти на помощь раньше.

"Как бы это обидно не звучало из моих уст, но для меня это просто покупка Украины и откуп от собственных грехов, которые у тебя были во время вторжения в Украину. Но ни один из них, кто выступал в московии с 2014 года, ни один не говорит "Извините меня, украинцы. Простите мне за то, что я была слепа, глуха, нема, я не понимала". Никто из них не извинился... Не деньгами тыкать и махать перед украинцами, я отстрою..." - заявила певица.

Также она не понимает, чего Лобода ждала аж месяц, пока решила помочь родному городу.

"Месяц надо было ждать, чтобы понять, что в твоем Ирпене творится? У тебя людей убивали в Ирпене, ты месяц ждала? Ради чего? Корпоративов на птицефабрике или петь на день России? И как ты проследишь это финансирование?" - прокомментировала Приходько.

Также Приходько называет действия продюсера Юрия Бардаша, который сравнивает украинские слоганы с нацисткой Германией и его другие высказывания - сидением на двух стульях. И добавляет: такие люди будут смотреть, в какую сторону идет победа. К ним Анастасия отнесла много певиц из Украины: Ани Лорак, MARUV, Анну Седокову, Елку и других.