Приходил домой в синяках и начались истерики: в Днепре воспитатели издевались над детьми

Как родители узнали об инциденте

Так, инцидент произошел в марте этого года в детском саду №298, который расположен в Чечелевском районе города.

О неприятном происшествии мама узнала из смарт-часов малыша, который записал на диктофон все, что происходит в группе.

Запись мама опубликовала к одному из постов Департамента гумполитики Днепровского горсовета. На нем можно услышать, как дети находятся в очень шумном помещении, где рядом с ними не выбирая выражений общаются воспитатели. Кроме того, в отношении детей воспитатели тоже употребляют грубости, а именно:

"Дети, как зовут украинского писателя? Тарас Григорьевич? Шевченко. Все... закрыли рот".

"Не трогайте, не подходите к нему".

"Головой постучи".

"Твоей ме-ме ничего не надо, особенно ты".

Что говорят родители

Также можно услышать, как плачет ребенок. Причиной стало то, что к нему подходила воспитательница и в грубой форме говорила перестать стучать по столу.

"Ребенок в садике начал вписываться. Постоянно были мокрые штаны. Я его забрала домой на 10 дней. Дома с ним было все хорошо. Сам ходил на горшок. Не было истерик. Я тогда поняла, что есть какая-то проблема в садике. Я дала ему смарт-часы с функцией диктофона. Все, что вы слышали на записи, произошло в первый день после того, как он побыл дома. Я пришла его забирать, а мне вывели его в синяках", — рассказала мама мальчика Юлия.

Женщина говорит, что сыну она увидела синяк под глазом и на скуле. По ее словам мальчика либо толкнули, либо швырнули.

Позже уже другая воспитательница сказала, что ребенок якобы ударился не на улице. Собственно, обо что именно и откуда вообще могла появиться травма — воспитательница не сказала.

"Я пошла к заведующей и подняла вопрос. Сказала ей, что это ненормально: запугивать детей, унижать их и общаться матом. Поставила ей запись с диктофона. Она выслушала с опущенными глазами. О том, что та матерится при детях, подтвердила и другая воспитательница", — отметила мама.

Что говорят в детском саду

Инцидент в садике комментировать отказываются. Причиной является то, что они якобы хотят получить разрешение от департамента гуманитарной политики Днепра.

"Мы два года с ребенком нянчились. Он неплохой, но немного выделяется. Но ни физического, ни психологического насилия над ним не было", — заявила заведующая детского сада.

Реакция департамента гуманитарной политики

В комментариях к публикации в соцсети ответила заведующая сектором дошкольного образования отдела образовательной деятельности горсовета Оксана Турчина.

"Управлением образования департамента гуманитарной политики Днепровской городского совета в пределах компетенции рассмотрено обращение относительно ситуации, которая сложилась в ЗДО 298, и предоставлен письменный ответ заявительнице. Для рассмотрения обращения в управления образования были приглашены для собеседования директора ЗДО 298 и взяты письменные объяснения по вопросам, затронутым в обращении", — сообщила она.

Также она добавила, директору заведения указали на "необходимость усиления контроля за недопущением в отношении воспитанников любых форм физического и психологического насилия".