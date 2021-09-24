ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Запорожской области в детсаду произошло массовое отравление

Новина українською →
Пятница 24 сентября 2021 13:08
В Запорожской области в детсаду произошло массовое отравление Фото: в детсаду массово отравились дети (Getty Images)
Автор: Инна Собора

В Запорожской области в городе Вольнянск произошло массовое отравление в детсаду. Пострадали девять воспитанников из трех групп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Дети обращались за медицинской помощью в местную больницу с 19 по 22 сентября. У них было повышение температуры, тошнота и диарея.

У них подтвердился диагноз "острая кишечная инфекция" (ОКИ). При этом антиген ротавируса не обнаружен.

Четыре ребенка несколько дней лечились в Вольнянской многопрофильной больнице. Однако сейчас все дошкольники находятся на домашнем лечении. Все в удовлетворительном состоянии.

По факту отравления начато санитарно-эпидемиологическое расследование и внеплановое мероприятие по проверке пищеблока в сфере безопасности пищевых продуктов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская область Массовое отравление
NEWS
Закон об олигархах не будут переголосовывать в Раде
Закон об олигархах не будут переголосовывать в Раде
DAILY
Кризис доверия. Чем закончится конфликт между США и Францией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кризис доверия. Чем закончится конфликт между США и Францией