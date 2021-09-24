Приходил домой в синяках и начались истерики: в Днепре воспитатели издевались над детьми
В Днепре в одной из детских площадок воспитательница своей грубостью довела до слез 4-летнего мальчика. Мальчик говорит, что к нему также применялась физическая сила.
Об этом пишет ТСН.
Как родители узнали об инциденте
Так, инцидент произошел в марте этого года в детском саду №298, который расположен в Чечелевском районе города.
О неприятном происшествии мама узнала из смарт-часов малыша, который записал на диктофон все, что происходит в группе.
Запись мама опубликовала к одному из постов Департамента гумполитики Днепровского горсовета. На нем можно услышать, как дети находятся в очень шумном помещении, где рядом с ними не выбирая выражений общаются воспитатели. Кроме того, в отношении детей воспитатели тоже употребляют грубости, а именно:
- "Дети, как зовут украинского писателя? Тарас Григорьевич? Шевченко. Все... закрыли рот".
- "Не трогайте, не подходите к нему".
- "Головой постучи".
- "Твоей ме-ме ничего не надо, особенно ты".
Что говорят родители
Также можно услышать, как плачет ребенок. Причиной стало то, что к нему подходила воспитательница и в грубой форме говорила перестать стучать по столу.
"Ребенок в садике начал вписываться. Постоянно были мокрые штаны. Я его забрала домой на 10 дней. Дома с ним было все хорошо. Сам ходил на горшок. Не было истерик. Я тогда поняла, что есть какая-то проблема в садике. Я дала ему смарт-часы с функцией диктофона. Все, что вы слышали на записи, произошло в первый день после того, как он побыл дома. Я пришла его забирать, а мне вывели его в синяках", — рассказала мама мальчика Юлия.
Женщина говорит, что сыну она увидела синяк под глазом и на скуле. По ее словам мальчика либо толкнули, либо швырнули.
Позже уже другая воспитательница сказала, что ребенок якобы ударился не на улице. Собственно, обо что именно и откуда вообще могла появиться травма — воспитательница не сказала.
"Я пошла к заведующей и подняла вопрос. Сказала ей, что это ненормально: запугивать детей, унижать их и общаться матом. Поставила ей запись с диктофона. Она выслушала с опущенными глазами. О том, что та матерится при детях, подтвердила и другая воспитательница", — отметила мама.
Что говорят в детском саду
Инцидент в садике комментировать отказываются. Причиной является то, что они якобы хотят получить разрешение от департамента гуманитарной политики Днепра.
"Мы два года с ребенком нянчились. Он неплохой, но немного выделяется. Но ни физического, ни психологического насилия над ним не было", — заявила заведующая детского сада.
Реакция департамента гуманитарной политики
В комментариях к публикации в соцсети ответила заведующая сектором дошкольного образования отдела образовательной деятельности горсовета Оксана Турчина.
"Управлением образования департамента гуманитарной политики Днепровской городского совета в пределах компетенции рассмотрено обращение относительно ситуации, которая сложилась в ЗДО 298, и предоставлен письменный ответ заявительнице. Для рассмотрения обращения в управления образования были приглашены для собеседования директора ЗДО 298 и взяты письменные объяснения по вопросам, затронутым в обращении", — сообщила она.
Также она добавила, директору заведения указали на "необходимость усиления контроля за недопущением в отношении воспитанников любых форм физического и психологического насилия".
Ранее мы сообщали, что в Запорожской области в детсаду произошло массовое отравление.
Также мы писали, можно ли ребенка с насморком отпускать в школу или садик.