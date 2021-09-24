Приходив додому в синцях та почалися істерики: у Дніпрі вихователі знущалися над дітьми

У Дніпрі в одному із дитячих майданчиків вихователька своєю грубістю довела до сліз 4-річного хлопчика. Хлопчик каже, що до нього також застосовувався фізична сила.

Як батьки дізналися про інцидент

Так, інцидент стався у березні цього року в дитячому садку №298, який розташований в Чечелівському районі міста.

Про неприємну подію мама дізналася зі смарт-годинника малюка, який записав на диктофон усе, що відбувається в групі.

Запис мама опублікувала до одного з постів Департаменту гумполітики Дніпровської міськради. На ньому можна почути, як діти знаходяться в дуже шумному приміщенні, де поруч з ними не вибираючи виразів спілкуються вихователі. Окрім того, стосовно дітей вихователі теж вживають грубості, а саме:

"Діти, як звуть українського письменника? Тарас Григорович? Шевченко. Все... закрили рота".

"Не чіпайте, не підходьте до нього".

"Головою постукай".

"Твоїй ме-ме нічого не треба, особливо ти".

Що кажуть батьки

Також можна почути, як плаче дитина. Причиною стало те, що до нього підходила вихователька і в грубій формі говорила перестати стукати по столі.

"Дитина в садку почала упісюватися. Постійно були мокрі штани. Я його забрала додому на 10 днів. Дома з ним було все добре. Сам ходив на горщик. Не було істерик. Я тоді зрозуміла, що є якась проблема в садку. Я дала йому смарт-годинник з функцією диктофона. Все, що ви чули на записи, відбулося в перший день після того, як він побув вдома. Я прийшла його забирати, а мені вивели його в синцях", — розповіла мама хлопчика Юлія.

Жінка каже, що синові вона побачила синець під оком і на скулі. За її словами хлопчика або штовхнули, або жбурнули.

Пізніше вже інша вихователька сказала, що дитина нібито вдарилася не на вулиці. Власне, об що саме і звідки взагалі могла з'явитися травма — вихователька не сказала.

"Я пішла до завідуючої і підняла питання. Сказала їй, що це ненормально: залякувати дітей, принижувати їх і спілкуватися матом. Поставила їй запис з диктофона. Вона вислухала з опущеними очима. Про те, що та матюкається при дітях, підтвердила і інша вихователька", — зазначила мама.

Що кажуть в дитячому садку

Інцидент у садку коментувати відмовляються. Причиною є те, що вони нібито хочуть отримати дозвіл від департаменту гуманітарної політики Дніпра.

"Ми два роки з дитиною няньчилися. Він непоганий, але трохи виділяється. Але ні фізичного, ні психологічного насильства над ним не було", — заявила завідувачка дитячого садка.

Реакція департаменту гуманітарної політики

У коментарях до публікації в соцмережі відповіла завідувач сектору дошкільної освіти відділу освітньої діяльності міськради Оксана Турчина.

"Управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради в межах компетенції розглянуто звернення щодо ситуації, яка склалася в ЗДО 298, та надано письмову відповідь заявниці. Для розгляду звернення до управління освіти було запрошено для співбесіди директора ЗДО 298 та взято письмові пояснення з питань, порушених у зверненні", — повідомила вона.

Також вона додала, директору закладу вказали на "необхідність посилення контролю за недопущенням стосовно вихованців будь-яких форм фізичного і психологічного насильства".