Приготуйте домашнє морозиво лише з трьох інгредієнтів і взагалі без "хімії": покроковий рецепт

Прекрасним варіантом для охолодження в літню спеку стане морозиво з легким молочним присмаком. А щоб його приготувати вам знадобиться всього три простих інгредієнти!

Рецептом такого літнього десерту поділилася кулінарна блогерка Anny Cooking на своїй сторінці в Instagram.

Що вам знадобиться

Для приготування візьміть:

6 яєць

800 мл молока

200-250 грамів цукру

За бажанням можна додати ваніль, якщо хочете зробити смак яскравішим.

Покрокове приготування

Вилийте 700 мл молока в каструлю та підігрійте його, щоб воно стало гарячим.

Далі відділіть білки від жовтків, і з'єднайте останні зі столовою ложкою цукру та 100 грамами холодного молока.

Після того, як перемішаєте до однорідності, вводьте трохи гарячого молока. При цьому відразу добре помішуйте. Додавайте більше гарячого молока та виливайте жовтки з молоком у каструлю.

Постійно помішуйте кремову масу та на маленькому вогні варіть до загустіння. Це приблизно 10 хвилин. Стежте за тим, щоб маса не перегрілась, інакше - може розшаруватися.

Перевірити готовність можна так: якщо проводите пальцем по крему й залишиться виразний слід, крем готовий.

Перелийте в посуд і повністю охолодіть.

Тим часом білки з'єднайте з цукром і збийте вінчиком на водяній бані до розчинення цукру. У білках не повинно бути дрібок цукру. Зніміть з бані та збийте міксером до стійких піків.

Змішайте білки з охолодженим кремом, перелийте у форму та заморозьте. Смачного!