Приготовьтесь к резкому перепаду: синоптики пообещали сильное потепление

Погода в Украине в ближайшие дни сделает резкий прыжок в теплую погоду. Уже с 21 января в большинстве областей установится плюсовая температура и начнется оттепель.

Как рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook, потепление начнется с западных областей страны. Там уже в среду, 20 января, ожидается резкое повышение температуры воздуха.

"Завтра морозная погода еще удержится, но уже с западной части страны уже начнется постепенное ослабление морозов. И там уже даже будет оттепель. На остальной территории еще остается низкая температура воздуха, а вот уже с 21 и 22 января оттепель, даже с плюсами, охватит всю территорию Украины", - сообщила синоптик и предупредила, что резкие перепады погоды часто сопровождаются резкими колебаниями атмосферного давления. Она призвала украинцев позаботиться о своем здоровье.

"В Киеве также завтра, на Ивана, еще мороз. Будет уже немного ослабление, не такие сильные морозы. А вот уже 21 числа, 22 числа, столицу будет не узнать. Так как все поснимают шапки, как у нас любят и будут наслаждаться уже теплой погодой. Конечно, теплой, как для января", - рассказала Диденко.

Синоптик Наталка Диденко предупредила о резком потеплении в Украине

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики назвали точную дату потепления в Украине.

А также рассказывали о том, что стал известен прогноз погоды в Украине на февраль и синоптики предупредили о "качелях".