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Как приготовить вкусный зеленый борщ: маленькие секреты из традиционного рецепта

Фото: Как приготовить самый вкусный зеленый борщ (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Зеленый борщ - это весеннее традиционное блюдо украинской кухне. Как только в мае на рынках появляется свежая сезонная зелень, хозяйки сразу же начинают готовить это ароматное первое блюдо.

Как приготовить настоящий зеленый борщ по классическому рецепту и какие секреты нужно знать - читайте ниже.

Ингредиенты:

  • Кусочек мяса или курица - для бульона
  • Картофель - 2-3 шт.
  • Морковь - 1 шт.
  • Лук -1 шт.
  • Щавель -1 пучок
  • Зеленый лук - ½ пучка
  • Укроп, петрушка – по вкусу
  • Лавровый лист, черный перец, соль - по вкусу.
  • Яйца - 2 шт.
  • Масло (сливочное или растительное)

Способ приготовления

Мясо режем кусочками, заливаем водой и ставим кастрюлю на огонь. После закипания по необходимости снимаем пленку. Добавляем соль, перец, лавровый лист. Варим бульон 30-40 минут.

Чистим картофель и режем его кубиками, добавляем в бульон. Отвариваем яйца – погружаем их в холодную воду, ставим на огонь, даем закипеть и варим 10 минут. Потом охлаждаем.

Морковь очищаем, натираем на терке. Режем мелко лук. Пассируем овощи на масле 5-7 минут и добавляем в бульон. Щавель тщательно промываем и мелко нарезаем вместе с черешками. Мелко режем зелень и вместе с щавелем добавляем в бульон. Добавляем по вкусу специи.

Перемешиваем и доводим до кипения. В конце добавляем яйца, нарезанные половинками или кусочками - по вкусу. Накрываем крышкой и даем настояться 20 минут.

Подают зеленый борщ с черным хлебом, чесноком или чесночными булочками.

Секреты вкусного зеленого борща

Настоящий зеленый борщ варится на мясном бульоне. Но можно сделать и вегетарианский, без мяса. Чтобы из свинины бульон был не очень жирным, можно отварить мясо, потом промыть его, воду слить и отварить его еще раз – так он будет легче и прозрачнее.

Чтобы бульон был нежным и чистым – варить его нужно на небольшом огне. Это увеличит время готовки, но вкус будет насыщеннее.

Щавель в борщ нужно резать вместе с черенками - в них содержится больше всего кислоты. Яйца можно нарезать кружочками или четвертинками. А для насыщенности добавьте всю зелень – зеленый лук, укроп, петрушку. Можно использовать также шпинат. После добавления зелени, варите не более 3-5 минут, чтобы не испортить вкус.

Напомним, раннее мы рассказывали о том, как приготовить халву собственными руками в домашних условиях.

А также писали о том, как можно приготовить пельмени без кастрюли и сковородок.

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