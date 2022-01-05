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Как приготовить цветные блины без химии и сахара: они точно понравятся детям

Автор: Татьяна Самарук

Цветные блины на завтрак точно поднимут настроение и дадут энергии на целый день. К тому же достичь желаемого окраса можно без различных консервантов и искусственных красителей, а используя лишь натуральные ингредиенты.

Рецептами цветных блинов поделился польское издание Women's Health

Как приготовить зеленые блины

Для приготовления порции на одного человека возьмите ингредиенты:

  • яйцо среднего размера - 1 шт;
  • пшеничная мука - 85 г;
  • свежий шпинат - 70 г;
  • газировка - 70 мл;
  • растительное масло - 1 ст. л;
  • молоко - 85 мл;
  • соль.

Способ приготовления:

Шпинат хорошо промойте. Положите в посуду и влейте молоко и воду. Взбейте ингредиенты до однородной консистенции.

К зеленой смеси добавьте муку, яйцо и щепотку соли и хорошо все перемешайте.

Добавьте масло и еще раз взбейте. Тесто оставьте на 15 минут.

Тесто выложите на сковородку и обжарьте с обеих сторон.

Желтые блины

Для приготовления нужны ингредиенты:

  • молоко - 125 мл;
  • кукурузная мука - 150 г;
  • газировка - 100 мл;
  • яйца - 1 шт;
  • соль - щепотка;
  • Разрыхлитель - 1/3 ч. л;
  • растительное масло - 1 ст. л.

Способ приготовления:

Муку, разрыхлитель и соль высыпьте в миску и перемешайте. Затем добавьте яйцо, молоко, воду и масло. Включите блендер и взбейте все ингредиенты до однородной консистенции.

Вылейте массу на сковородку и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.

Коричневые блины

Ингредиенты (порция на одного человека):

  • пшеничная мука - 60 г;
  • Разрыхлитель - 1/3 ч. л;
  • яйца - 1 шт;
  • темное какао - 1 ст. л;
  • шоколад без сахара - 2 кусочка;
  • молоко - 90 мл;
  • растительное масло - 1 ст. л.

Способ приготовления:

Насыпьте муку, какао и разрыхлитель в миску. Влейте молоко, масло и добавьте яйцо.

Перемешайте все 2 минуты. Тесто для шоколадных блинов может быть немного гуще, чем традиционное, так они получатся более толстыми. Если вы любите тонкие блинчики, добавьте в смесь немного воды.

Тесто вылейте на сковородку и жарьте с двух сторон.

Красные блины

Ингредиенты:

  • свекла - 85 г;
  • пшеничная мука - 35 г;
  • молоко - 50 мл;
  • яйца - 1 шт;
  • разрыхлитель - 1/3 ч. л;
  • масло – 1 ст. л;
  • соль.

Способ приготовления:

Свеклу нужно промыть под проточной водой, очистить от кожуры и нарезать мелкими кусочками. Свеклу завернуть в бумагу для выпечки и поставить в разогретую до 180 градусов духовку и запекать около 40 минут.

Свеклу поместить в блендер вместе с яйцом и молоком и смешать.

Далее добавьте муку, разрыхлитель, масло, щепотку соли и перемешайте.

Тесто вылейте на сковородку и обжарьте с двух сторон.

Ранее мы сообщали, как быстро приготовить много блинов.

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