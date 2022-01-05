Как приготовить цветные блины без химии и сахара: они точно понравятся детям

Цветные блины на завтрак точно поднимут настроение и дадут энергии на целый день. К тому же достичь желаемого окраса можно без различных консервантов и искусственных красителей, а используя лишь натуральные ингредиенты.
Рецептами цветных блинов поделился польское издание Women's Health
Для приготовления порции на одного человека возьмите ингредиенты:
Способ приготовления:
Шпинат хорошо промойте. Положите в посуду и влейте молоко и воду. Взбейте ингредиенты до однородной консистенции.
К зеленой смеси добавьте муку, яйцо и щепотку соли и хорошо все перемешайте.
Добавьте масло и еще раз взбейте. Тесто оставьте на 15 минут.
Тесто выложите на сковородку и обжарьте с обеих сторон.
Для приготовления нужны ингредиенты:
Способ приготовления:
Муку, разрыхлитель и соль высыпьте в миску и перемешайте. Затем добавьте яйцо, молоко, воду и масло. Включите блендер и взбейте все ингредиенты до однородной консистенции.
Вылейте массу на сковородку и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.
Ингредиенты (порция на одного человека):
Способ приготовления:
Насыпьте муку, какао и разрыхлитель в миску. Влейте молоко, масло и добавьте яйцо.
Перемешайте все 2 минуты. Тесто для шоколадных блинов может быть немного гуще, чем традиционное, так они получатся более толстыми. Если вы любите тонкие блинчики, добавьте в смесь немного воды.
Тесто вылейте на сковородку и жарьте с двух сторон.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Свеклу нужно промыть под проточной водой, очистить от кожуры и нарезать мелкими кусочками. Свеклу завернуть в бумагу для выпечки и поставить в разогретую до 180 градусов духовку и запекать около 40 минут.
Свеклу поместить в блендер вместе с яйцом и молоком и смешать.
Далее добавьте муку, разрыхлитель, масло, щепотку соли и перемешайте.
Тесто вылейте на сковородку и обжарьте с двух сторон.
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