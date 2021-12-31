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Как приготовить похмельный суп: звездный повар дал полезный рецепт первоянварского блюда

Автор: Владимир Костырин

После бурной новогодней ночи утро или уже день 1 января, действительно, редко бывает добрым, и порой настолько, что даже ни оливье, ни холодец в рот не лезет. В этих ситуациях спасительным средством, которое приведет вас в норму, может стать суп. И не беда, если заранее блюдо не готово и сделать заказ с доставкой не получается - просто приготовьте ленивый суп.

Как это сделать, объяснил кулинарный гуру "Нового канала", шеф и эксперт реалити "На ножах" Алекс Якутов.

Эксперт, в первую очередь, тут посоветовал не выбрасывать холодец после новогоднего застолья, или по крайней мере оставить немножко для стратегических запасов на утро.

"Часто мясо съедают, а желе отправляют на помойку. А ведь это идеальный бульон, на котором быстро можно приготовить свежий супчик", - обратил внимание повар.

(Шеф-повар Алекс Якутов (фото: пресс-служба "Нового канала")

Как приготовить похмельный суп

Ингридиенты:

  • Холодец - остатки после Нового года
  • Огурец соленый - 2 штуки
  • Морковь - половинка
  • Лук - половинка
  • Чеснок - 3 зубчика
  • Перец халапеньо - по желанию
  • Помидоры свежие - 2 штуки
  • Соевый соус - 2 столовые ложки
  • Зеленый лук, кинза - по 2 столовые ложки
  • Лимонный сок - 5 грамм
  • Кориандр зерна - 0,3 чайной ложки
  • Зира зерна - 0,3 чайной ложки
  • Перец чили дробленый - на кончике чайной ложки
  • Черный перец зерна - 0,3 чайной ложки
  • Кардамон семена - 2 штуки
  • Лавровый лист - 1 штуку

Приготовление:

  1. Сначала нужно нарезать морковку кубиком, мелко порезать чеснок и лук. Далее - отправляете в сотейник обжариваться на медленном огне. Не забудьте посолить.
  2. Специи следует перетереть в ступке и добавить в сотейник.
  3. Далее отправляете в сотейник мясо, которое нашли в холодильнике. Увидели копченую колбасу, буженину, утку или курицу после праздника - порезали и добавили. Вместе все обжарьте.
  4. Помидоры перебейте блендером до однородной массы (если имеются помидоры пилати - можно взять их). Отправляйте на сотейник, обжаривайте.
  5. Добавьте соевый соус, потом соленые огурцы. Протушите с томатами.
  6. Настало время для холодца - отправьте его в сотейник и немного проварите.
  7. Если у вас остался отварной рис, который вы готовили для салатов, можно взять одну жменю и добавить в суп.
  8. Нарежьте зелень и добавьте. Выдавите сок лимона. Посолите по вкусу.

Суп готов. Приятного аппетита!

Напомним, ранее диетолог дала чек-лист продуктов и блюд для новогоднего стола.

Добавим также, перед этим эксперт рассказала, как питаться в праздники, чтобы пережить Новый год без последствий для фигуры и чтобы сохранить отличное самочувствие.

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