Как приготовить похмельный суп: звездный повар дал полезный рецепт первоянварского блюда

После бурной новогодней ночи утро или уже день 1 января, действительно, редко бывает добрым, и порой настолько, что даже ни оливье, ни холодец в рот не лезет. В этих ситуациях спасительным средством, которое приведет вас в норму, может стать суп. И не беда, если заранее блюдо не готово и сделать заказ с доставкой не получается - просто приготовьте ленивый суп.
Как это сделать, объяснил кулинарный гуру "Нового канала", шеф и эксперт реалити "На ножах" Алекс Якутов.
Эксперт, в первую очередь, тут посоветовал не выбрасывать холодец после новогоднего застолья, или по крайней мере оставить немножко для стратегических запасов на утро.
"Часто мясо съедают, а желе отправляют на помойку. А ведь это идеальный бульон, на котором быстро можно приготовить свежий супчик", - обратил внимание повар.