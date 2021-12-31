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Як приготувати похмільний суп: зірковий кухар дав корисний рецепт першосічневої страви

Автор: Володимир Костирін

Після бурхливої новорічної ночі ранок або вже день 1 січня, дійсно, рідко буває добрим, і часом настільки, що навіть ані олів'є, ані холодець в рот не лізе. У цих ситуаціях рятівним засобом, яке приведе вас у норму, може стати суп. І не біда, якщо заздалегідь блюдо не готове і зробити замовлення з доставкою не виходить - просто приготуйте ледачий суп.

Як це зробити, пояснив кулінарний гуру "Нового каналу", шеф і експерт реаліті "На ножах" Алекс Якутов.

Експерт, в першу чергу, тут порадив не викидати холодець після новорічного застілля, або принаймні залишити трошки для стратегічних запасів на ранок.

"Часто м'ясо з'їдають, а желе відправляють на смітник. Але ж це ідеальний бульйон, на якому швидко можна приготувати свіжий супчик", - звернув увагу кухар.

(Шеф-кухар Алекс Якутов (фото: прес-служба "Нового каналу")

Як приготувати похмільний суп

Інгредієнти:

  • Холодець - залишки після Нового року
  • Огірок солоний - 2 штуки
  • Морква - половинка
  • Цибуля - половинка
  • Часник - 3 зубчики
  • Перець халапеньо - за бажанням
  • Помідори свіжі - 2 штуки
  • Соєвий соус - 2 столові ложки
  • Зелена цибуля, кінза - по 2 столові ложки
  • Лимонний сік - 5 грамів
  • Коріандр зерна - 0,3 чайної ложки
  • Зіра зерна - 0,3 чайної ложки
  • Перець чилі подрібнений - на кінчику чайної ложки
  • Чорний перець зерна - 0,3 чайної ложки
  • Кардамон насіння - 2 штуки
  • Лавровий лист - 1 штуку

Приготування:

  1. Спочатку потрібно нарізати моркву кубиком, дрібно порізати часник і цибулю. Далі - відправляєте в сотейник обсмажуватися на повільному вогні. Не забудьте посолити.
  2. Спеції слід перетерти в ступці та додати в сотейник.
  3. Далі відправляєте в сотейник м'ясо, яке знайшли в холодильнику. Побачили копчену ковбасу, буженину, качку або курку після свята - порізали і додали. Разом все обсмажте.
  4. Помідори перебийте блендером до однорідної маси (якщо є помідори пілаті - можна взяти їх). Відправляйте у сотейник, обсмажуйте.
  5. Додайте соєвий соус, потім солоні огірки. Протушкувати з томатами.
  6. Настав час для холодцю - відправте його в сотейник і трохи проваріть.
  7. Якщо у вас залишився відварений рис, який ви готували для салатів, можна взяти одну жменю і додати до супу.
  8. Наріжте зелень і додайте. Видавіть сік лимона. Посоліть на смак.

Суп готовий. Смачного!

Нагадаємо, раніше дієтолог дала чек-лист продуктів і страв для новорічного столу.

Додамо також, перед цим експерт розповіла, як харчуватися на свята, щоб пережити Новий Рік без наслідків для фігури та щоб зберегти відмінне самопочуття.

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