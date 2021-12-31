Як приготувати похмільний суп: зірковий кухар дав корисний рецепт першосічневої страви

Після бурхливої новорічної ночі ранок або вже день 1 січня, дійсно, рідко буває добрим, і часом настільки, що навіть ані олів'є, ані холодець в рот не лізе. У цих ситуаціях рятівним засобом, яке приведе вас у норму, може стати суп. І не біда, якщо заздалегідь блюдо не готове і зробити замовлення з доставкою не виходить - просто приготуйте ледачий суп.
Як це зробити, пояснив кулінарний гуру "Нового каналу", шеф і експерт реаліті "На ножах" Алекс Якутов.
Експерт, в першу чергу, тут порадив не викидати холодець після новорічного застілля, або принаймні залишити трошки для стратегічних запасів на ранок.
"Часто м'ясо з'їдають, а желе відправляють на смітник. Але ж це ідеальний бульйон, на якому швидко можна приготувати свіжий супчик", - звернув увагу кухар.