Как приготовить идеальный майонез самостоятельно: эти секреты должны знать все

Приготовить майонез в домашних условиях совсем несложно. Его можно сделать более насыщенным или менее жирным, а также использовать различные добавки. Но есть несколько секретов приготовления майонеза, которые должен знать каждый повар.
Как приготовить домашний майонез и какие нужно знать секреты об этом соусе – читайте в материале ниже.
Ингредиенты
Способ приготовления
Яичные желтки взбиваем хорошенько венчиком или миксером, добавляем в процессе горчицу, соль и сахар.
В однородную массу выливаем постепенно масло. Взбивать нужно в умеренном темпе.
Добавьте лимонный сок, чтобы сделать цвет вашего майонеза более светлым. Вместо лимонного сока можно использовать уксус – яблочный или бальзамический.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Взбейте яйца вместе с солью, сахаром и уксусом. Обычный столовый уксус можно заменить яблочным. Масло вливайте постепенно. Взбивать нужно до тех пор, пока соус не станет густым.
Ингредиенты:
Способ приготовления
Масло и молоко взбивать вместе в блендере в течение минуты. Когда масса загустеет, добавьте горчицу, лимонный сок, соль. Еще раз взбейте до однородной массы.
Все ингредиенты для майонеза должны быть комнатной температуры и свежими. Если вы достали их из холодильника, то дайте им полежать на кухне 15-20 минут.
Майонез на домашних яйцах обычно более желтого цвета. Из магазинных – более светлый.
Не используйте для майонеза оливковое масло экстракласса, так как соус будет горчить. Лучше всего брать обычное подсолнечное или в пропорции 1:1.
Чтобы майонез был более густым, можно добавить чуть больше подсолнечного масла. Если хотите сделать его более жидким – добавьте немного воды.
В майонез можно добавлять специи, чтобы разнообразить вкус – паприку, чеснок, укроп, черный перец, прованские травы. Но все специи стоит добавлять уже после того, как вы его приготовили.
Хранить домашний майонез можно не более 4-5 дней в герметично закрытой банке, в холодильнике.
Для пикантной остроты в майонез можно добавить вместо горчицы горчичный порошок.
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