Как приготовить идеальные колбаски на гриле: советы от шеф-повара

В летнюю пору на мангалах и грилях на природе люди готовят не только шашлыки из различных видов мяса. В последнее время стали популярными колбаски, а также различные виды овощей, приготовленные на гриле или мангале.

Известный американский повар Джефф Бейкер рассказал, как именно нужно готовить сосиски и колбаски. Он отметил, что не стоит использовать для них барбекю и назвал три распространенные ошибки на пикниках. Об этом пишет издание "Одна минута".

Выньте колбасу из холодильника за 20 минут до приготовления, так как это поможет ее равномерно обжарить.

Вместо барбекю используйте сковородку, поставьте ее на слабый или средний огонь, чтобы сосиски не подгорели.

Добавьте в сковороду чайную ложку утиного или гусиного жира, можно смальца, перемешайте, пока дно снова полностью не покроется, потом удалите излишки жира.

Выложите сосиски или колбаски на сковороду так, чтобы они не касались друг друга, и держите на постоянном огне. Регулярно их переворачивайте, чтобы придать им насыщенный золотистый цвет, это займет 10-12 минут.

Джефф назвал ошибки, которые часто совершают при приготовлении колбасок:

Прокалывание кожуры – из-за этого из колбаски могут вытечь соки, и она станет сухой

Никогда не жарьте колбаски во фритюре, так как кожица может стать жесткой, а сама колбаска – очень сухой.

Не запекайте сосиски, так как это не дает ощущение жарки, как при приготовлении на сковороде.

Напомним, ранее мы писали о том, из какого мяса нельзя делать шашлык в жаркую погоду.

А также рассказывали о том, какое мясо лучше всего подходит для приготовления любого шашлыка.