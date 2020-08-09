Як приготувати ідеальні ковбаски на грилі: поради від шеф-кухаря

У літню пору на мангалах і грилях на природі люди готують не тільки шашлики з різних видів м'яса. Останнім часом стали популярними ковбаски, а також різні види овочів, приготовані на грилі або мангалі.

Відомий американський кухар Джеф Бейкер розповів, як саме потрібно готувати сосиски та ковбаски. Він зазначив, що не варто використовувати для них барбекю і назвав три поширені помилки на пікніках. Про це пише видання "Одна хвилина".

Вийміть ковбасу з холодильника за 20 хвилин до приготування, оскільки це допоможе її рівномірно обсмажити.

Замість барбекю використовуйте сковорідку, поставте її на слабкий або середній вогонь, щоб сосиски не підгоріли.

Додайте в сковороду чайну ложку качиного або гусячого жиру, можна смальцю, перемішайте, поки дно знову повністю не покриється, потім видаліть надлишки жиру.

Викладіть сосиски або ковбаски на сковороду так, щоб вони не торкалися одна одну, і тримайте на постійному вогні. Регулярно їх перевертайте, щоб надати їм насичений золотистий колір, це займе 10-12 хвилин.

Джефф назвав помилки, які часто роблять при готуванні ковбасок:

Проколювання шкірки – через це з ковбаски можуть витекти соки, і вона стане сухою

Ніколи не смажте ковбаски у фритюрі, через те, що шкірка може стати жорсткою, а сама ковбаска – дуже сухою.

Не запікайте сосиски, оскільки це не дає відчуття смаження, як при приготуванні на сковороді.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, з якого м'яса не можна робити шашлик в спекотну погоду.

А також розповідали про те, яке м'ясо краще всього підходить для приготування будь-якого шашлику.