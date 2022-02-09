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Как приготовить блины без яиц и молока: эксперты поделились секретом

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Среда 09 февраля 2022 07:23
Как приготовить блины без яиц и молока: эксперты поделились секретом Как приготовить блины без яиц (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Обычно хозяйки в тесто для блинов добавляют яйца. Все потому, что они делают структуру мягкой и эластичной. Однако, если у вас дома нет этого продукта, то можно приготовить блины по новой технологии.

Идею приготовления опубликовали на странице "govegan.market" в Instagram.

Так, для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • мука нутовая - 8 ст. л;
  • куркума - щепотка;
  • соль - по своему вкусу;
  • вода - 250 мл;
  • оливковое масло - 1 ст. л.

Отметим, что тесто должно быть достаточно жидким, чтобы хорошо растекалось по сковороде.

Способ приготовления

Сначала все ингредиенты нужно взбить блендером.

После этого на хорошо разогретую сковородку с антипригарным покрытием вылейте тонким слоем тесто и обжарьте с обеих сторон.

Если сковороду смазать маслом, то блины будут эластичными.

В результате готовый блин можно намазать паштетом.

Как приготовить блины без яиц и молока: эксперты поделились секретомКак приготовить блины без молока и яиц (freepik)

Ранее мы сообщали, что надо добавить в тесто, чтобы блины получились нежными и не рвались.

Также мы писали, что назван главный секрет приготовления тонких блинов.

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