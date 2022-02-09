Как приготовить блины без яиц и молока: эксперты поделились секретом
Обычно хозяйки в тесто для блинов добавляют яйца. Все потому, что они делают структуру мягкой и эластичной. Однако, если у вас дома нет этого продукта, то можно приготовить блины по новой технологии.
Идею приготовления опубликовали на странице "govegan.market" в Instagram.
Так, для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- мука нутовая - 8 ст. л;
- куркума - щепотка;
- соль - по своему вкусу;
- вода - 250 мл;
- оливковое масло - 1 ст. л.
Отметим, что тесто должно быть достаточно жидким, чтобы хорошо растекалось по сковороде.
Способ приготовления
Сначала все ингредиенты нужно взбить блендером.
После этого на хорошо разогретую сковородку с антипригарным покрытием вылейте тонким слоем тесто и обжарьте с обеих сторон.
Если сковороду смазать маслом, то блины будут эластичными.
В результате готовый блин можно намазать паштетом.
Как приготовить блины без молока и яиц (freepik)
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