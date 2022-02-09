Як приготувати млинці без яєць та молока: експерти поділились секретом
Зазвичай господині у тісто для млинців додають яйця. Все тому, що вони роблять структуру м'якою та еластичною. Однак, якщо у вас вдома немає цього продукту, то можна приготувати млинці за новою технологією.
Ідею приготування опублікували на сторінці "govegan.market" в Instagram.
Так, для приготування знадобляться наступні інгредієнти:
- борошно нутове - 8 ст. л;
- куркума - дрібка;
- сіль - до свого смаку;
- вода - 250 мл;
- оливкова олія - 1 ст. л.
Зазначимо, що тісто повинно бути достатньо рідким, щоб добре розтікалося по пательні.
Спосіб приготування
Спочатку усі інгредієнти потрібно взбити блендером.
Після цього на добре добре розігріту сковорідку з антипригарним покриттям вилийте тонким шаром тісто та обсмажте з обох сторін.
Якщо пательню змазати олією, то млинці будуть еластичними.
В результаті готовий млинець можна намазати паштетом.
Як приготувати млинці без молока та яєць (freepik)
Раніше ми повідомляли, що треба додати в тісто, щоб млинці вийшли ніжними та не рвалися.
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