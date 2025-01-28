У прифронтовому населеному пункті Краматорського району мешканці отримали допомогу від Фонду Ахметова

У цьому селищі Краматорського району Донецької області ситуація складна. На будинках, які вцілили, багато слідів від ворожих ударів, вибухи й постріли тут чутно неподалік. Але люди й у таких умовах намагаються жити. Фонд Ріната Ахметова передав для них набори з продуктами найпершої необхідності.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

"Ви ж не тільки продуктами допомагаєте, а і навчання організовуєте. Я сама онлайн беру участь у тренінгах, що проводить Фонд Ріната Ахметова", - говорить Ірина, мешканка Малинівки Краматорського району, соціальна працівниця.

У момент розмови неподалік лунає дуже гучний вибух. "Так і живемо", - констатує Ірина.

До селища долітає чимало ворожих снарядів. Проте місцеві мешканці кажуть, що виїжджати їм немає куди.

"Допомога дуже потрібна. Стабільної роботи тут немає", - говорить Наталя, бабуся трьох онуків.

"Фонд Ріната Ахметова буде продовжувати надавати підтримку мешканцям містечок та міст, де цього потребують", - наголошує Микола Осиченко, амбасадор Фонду, керівник Маріупольського телебачення.

З 2014 року Фонд передав для жителів України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду.