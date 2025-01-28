В прифронтовом населенном пункте Краматорского района жители получили помощь от Фонда Ахметова

В этом поселке Краматорского района Донецкой области ситуация сложная. На домах, которые уцелели, много следов от вражеских ударов, взрывы и выстрелы здесь слышны неподалеку. Но люди и в таких условиях пытаются жить. Фонд Рината Ахметова передал для них наборы с продуктами первой необходимости.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Вы же не только продуктами помогаете, а и обучение организовываете. Я сама онлайн участвую в тренингах, которые проводит Фонд Рината Ахметова", - говорит Ирина, жительница Малиновки Краматорского района, социальный работник.

В момент разговора неподалеку раздается очень громкий взрыв. "Так и живем", - констатирует Ирина.

В поселок долетает немало вражеских снарядов. Однако местные жители говорят, что выезжать им некуда.

"Помощь очень нужна. Стабильной работы здесь нет", - говорит Наталья, бабушка троих внуков.

"Фонд Рината Ахметова будет продолжать оказывать поддержку жителям городков и городов, где в этом нуждаются", - подчеркивает Николай Осиченко, амбассадор Фонда, руководитель Мариупольского телевидения.

С 2014 года Фонд передал для жителей Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001, или пишите в мессенджер Фонда.