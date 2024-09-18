У прифронтовому Білозерському люди продовжують отримувати допомогу від Фонду Ахметова

Одинокі батьки та багатодітні родини, які мешкають у прифронтовому Білозерському на Донеччині, продовжують отримувати продовольчу допомогу. Фонд Ріната Ахметова передав для них 2 тисячі продуктових наборів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

У складі кожного макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, соняшникова олія, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво.

З початку повномасштабної війни Фонд спрямував понад 380 тисяч продуктових наборів для мешканців Донецької області та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону.

З 2014 року Фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми «Рінат Ахметов — Порятунок життів».

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду.