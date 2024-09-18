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В прифронтовом Белозерском люди продолжают получать помощь от Фонда Ахметова

Среда 18 сентября 2024 15:44
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В прифронтовом Белозерском люди продолжают получать помощь от Фонда Ахметова Фото: в прифронтовом Белозерском люди продолжают получать помощь от Фонда Ахметова (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

Одинокие родители и многодетные семьи, проживающие в прифронтовом Белозерском Донецкой области, продолжают получать продовольственную помощь. Фонд Рината Ахметова передал для них 2 тысяч продуктовых наборов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

В составе каждого макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С начала полномасштабной войны Фонд направил более 380 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней».

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.

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